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Податки на викиди вуглецю: скільки планує отримати "Фонд декарбонізації" у 2025 році
У 2025 році АТ "Фонд декарбонізації" планує отримати 1,75 млрд грн доходів від податку на викиди вуглецю. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила Марія Малая, перша заступниця голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.
Цього року прогнозували надходження від податку на вуглець у розмірі 700 млн грн, але фактично отримано 1,4 млрд грн. На наступний рік у бюджеті вже закладено 1,75 млрд грн, зазначила Малая.
Плани на 2025 рік
Фонд декарбонізації має стабільне фінансування, яке не прив’язане до перерозподілу державного бюджету.
"Ми плануємо розширитися. У першу чергу, великі сподівання покладаємо на програму фінансового лізингу, за якою громади чи бізнес відразу отримуватимуть обладнання для реалізації проєктів", - повідомила Малая.
Зазначається, що вже є пропозиції західних партнерів щодо надання енергоефективного обладнання на пільгових умовах.
У 2025 році для державного сектору планується запуск грантової програми. Вона охоплюватиме як органи державної влади, так і підпорядковані їм установи, зокрема бібліотеки та університети.
Про "Фонд декарбонізації України"
Акціонерне товариство "Фонд декарбонізації України" надає пільгові кредити на фінансування проектів у сфері енергоефективності.
Державну підтримку можуть отримати юридичні особи, фізичні особи-підприємці, підприємства комунального та державного права власності та органи місцевого самоврядування.
Фонд надає пільгові кредити в гривні. Ставка – 9% річних. А для національного виробника на виконання Програми президента "Зроблено в Україні" – 7%.
Сума кредиту – від 120 тис. до 25 млн грн. Строк – від 1 до 10 років.