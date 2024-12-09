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Налоги на выбросы углерода: сколько планирует получить "Фонд декарбонизации" в 2025 году
В 2025 году АО "Фонд декарбонизации" планирует получить 1,75 млрд грн доходов от налога на выбросы углерода. Об этом в интервью Укринформу сообщила Мария Малая, первый заместитель председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
В этом году прогнозировали поступления от налога на углерод в размере 700 млн. грн., но фактически получено 1,4 млрд. грн. На следующий год в бюджете уже заложено 1,75 млрд. грн., отметила Малая.
Планы на 2025 год
Фонд декарбонизации имеет стабильное финансирование, не привязанное к перераспределению государственного бюджета.
"Мы планируем расшириться. В первую очередь, большие надежды возлагаем на программу финансового лизинга, по которой общины или бизнес будут сразу получать оборудование для реализации проектов", - сообщила Малая.
Уже есть предложения западных партнеров по предоставлению энергоэффективного оборудования на льготных условиях.
В 2025 г. для государственного сектора планируется запуск грантовой программы. Она будет охватывать как органы государственной власти, так и подчиненные им учреждения, в частности, библиотеки и университеты.
О "Фонде декарбонизации Украины"
Акционерное общество "Фонд декарбонизации Украины" предоставляет льготные кредиты на финансирование проектов в сфере энергоэффективности.
Государственную поддержку могут получить юридические лица, физические лица-предприниматели, предприятия коммунального и государственного права и органы местного самоуправления.
Фонд предоставляет льготные кредиты в гривне. Ставка – 9% годовых. А для национального производителя во исполнение Программы президента "Сделано в Украине" – 7%.
Сумма кредита – от 120 тыс. до 25 млн. грн. Срок – от 1 до 10 лет.