Банк Пшонки в шаге от полной ликвидации

26 февраля представитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал документы в Единый государственный реестр (ЕГР) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения ПАО "БГ Банк" как юридического лица.

Как напоминает пресс-служба ФГВФЛ, согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении 26 февраля 2020 выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "БГ Банк".

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В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "БГ Банк" получено 270,85 млн грн, что составляет 97,3% от общей гарантированной суммы.

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Как известно, "БГ Банк" связывают с сыном бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки Артемом.

На момент вывода из "БГ Банка" 4,7 млн долларов в банке находилась куратор НБУ Валентина Дыка. Вскоре после этой сделки она уволилась.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов обнаружил манипуляции с ликвидными активами БГ Банка незадолго до отнесения его к категории неплатежеспособных.