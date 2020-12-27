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В мире 40 минут назад

Британцы разрабатывают препарат из антител на COVID-19: обещают мгновенный иммунитет

Экспериментальные прививки предлагаются людям, которые в последние восемь дней находились в близком контакте с теми, у кого был подтвержден COVID-19

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Великобритании начали испытывать новый метод защиты от коронавируса — добровольцев прививают антителами, чтобы попытаться вызвать у них "мгновенный" иммунитет.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление ученых, вакцины от COVID-19 позволяют сформировать иммунитет только в течение месяца.

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По информации издания, препарат разработали ученые из Университетского колледжа Лондона совместно с компанией AstraZeneca, которая создала вместе с Оксфордским университетом вакцину от COVID-19.

Экспериментальные прививки предлагаются людям, которые в последние восемь дней находились в близком контакте с теми, у кого был подтвержден COVID-19.

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"Сейчас мы сделали прививки 10 пациентам: сотрудникам, ученикам и другим людям, которые столкнулись с вирусом в лечебном учреждении или в коридорах учебного заведения", — заявила руководитель исследования вирусолог Кэтрин Хулихан.

Ученые рассчитывают, что новое лекарство сможет защитить людей от коронавирусной инфекции на срок от шести месяцев до года. Оно может стать доступным уже в марте или апреле, если получит одобрение медицинского регулятора.

"Преимущество этих лекарств в том, что они немедленно дают вам антитела. Вакцина такой эффект не дает — если инфицированный коронавирусом сделает прививку, будет уже слишком поздно", — заявила Хулихан.

В издании отмечают, что оксфордская" вакцина или вакцина Pfizer и BioNTech обеспечивают полный иммунитет только примерно через месяц.

Терапию с применением антител можно будет использовать для того, чтобы предотвратить вспышки заболевания в местах, где вирус может быстро распространяться — например, в больницах, домах престарелых или студенческих общежитиях.

Напомним, 9 ноября компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

Позднее стало известно, что вакцину от фирмы Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее.

 

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