Происшествия 1 час назад

Дело MH17: Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека

Правительство Нидерландов передаст суду всю доступную им информацию о катастрофе пассажирского Boeing-777 в 2014 году

Поблизости места крушения Boeing-777, Донецкая область, 2014 год. Фото: Getty Images Поблизости места крушения Boeing-777, Донецкая область, 2014 год. Фото: Getty Images
Поблизости места крушения Boeing-777, Донецкая область, 2014 год. Фото: Getty Images

Правительство Нидерландов приняло решение подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ее ролью в крушении над Донбассом в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс МН17.

Нидерланды предоставят суду всю доступную им информацию о сбитом самолете, говорится в заявлении на сайте правительства страны.

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"Достижение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 является и останется высшим приоритетом правительства, — сказал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, — Предпринимая сегодня этот шаг, передавая дело в ЕСПЧ и максимально поддерживая заявления ближайших родственников, мы приближаемся к этой цели".

В заявлении также отмечается, что правительство Нидерландов также придает большое значения продолжению встреч с представителями России относительно ее ответственности за катастрофу. Цель таких встреч — найти решение, которое будет соответствовать огромным страданиям и ущербу, причиненным крушением рейса MH17.

Напомним, что пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ "ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

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