Происшествия 1 час назад

Дело MH17: CША отказались предоставлять данные о запуске ракеты по боингу

Прокурору был показан только снимок, чтобы сверить его с информацией в меморандуме

Обломки боинга MH17. Фото: "Главком" Обломки боинга MH17. Фото: "Главком"
Обломки боинга MH17. Фото: "Главком"

Власти CША отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по самолету MH17, который сбили над Донбассом в 2014 году.

Был показан только снимок, чтобы сверить его с информацией в меморандуме, заявили представители суда Нидерландов в ходе заседания по этому делу, которое проходит в понедельник, 8 июня, сообщает "РБК-Украина".

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Так, прокуратура Нидерландов запросила у США рассекретить спутниковые снимки, на которых видно пуск ракеты "Бук" по боингу MH17.

Указано, что спутник показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу. Вместо этого в деле будет меморандум, в котором описываются детали трагедии.

При этом представителю прокуратуры показали снимок и позволили сверить его с информацией, изложенной в меморандуме. Он подтвердил, что все описано верно.

Также суд заявил, что дополнительных данных от США относительно авиакатастрофы не будет.

Напомним, 8 июня в Нидерландах стартовала очередная сессия по делу MH17, где суд подведет итоги предыдущего блока, а прокуратура выступит с презентацией уголовного расследования этого преступления.

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Последнее слушание состоялось 23 марта только с участием заинтересованных сторон, без публики и прессы по причине пандемии коронавируса.

Ранее в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что приговоров по делу MH17 следует ждать как минимум несколько лет.

Как известно, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 летом 2014 года по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа и 49 минут после взлета был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Части самолета упали в районе населенных пунктов Грабово, Рассыпное, Петропавловка Донецкой области. В результате происшествия погибли все находившиеся на его борту — 298 человек, преимущественно граждане Нидерландов.

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