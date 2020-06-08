Дело МН17: суд в Гааге возобновляет заседания

В понедельник, 8 июня, в Гааге (Нидерланды) состоится заседание суда по делу МН17.

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, указано, что для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", расположенный в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

В связи с распространением коронавируса число людей, которые могут находиться в суде, ограничено. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она будет проходить на двух языках: на нидерландском и английском.

"Заседания предусматриваются с понедельника 8 июня 2020 года по пятницу 3 июля 2020 года, но пока точно не известно, будет ли суд проходить ежедневно. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены", — доложили в суде.

Как сообщалось, в марте 2020 года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Из-за коронавируса судебные заседания состоялись лишь 9, 10 и 23 марта.

Напомним, 19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ "ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Как известно, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.