Происшествия 1 час назад

Дело MH17: в США окончательно отказались передать суду спутниковые снимки ракеты "Бук"

Американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры Нидерландов, но не будут передавать их в суд

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

США окончательно отказали суду в Гааге (Нидерланды), который рассматривает дело о катастрофе самолета MH17 на Донбассе, предоставить спутниковые снимки запуска ракеты "Бук".

В 2014 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри утверждал, что американские спутники видели место запуска, траекторию ракеты и попадание в самолет, пишет нидерландское издание De Stentor.

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Как отмечается, в ходе судебного разбирательства Министерство юстиции Нидерландов заявило, что американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры, но не будут передавать их в суд.

"Он (представитель прокуратуры) получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ​​ему для проверки", — отметили в министерстве.

Указано, что суд и родственники просили США раскрыть основную информацию или предоставить доступ к спутниковым снимкам следственному судье, но Вашингтон отказался обеспечивать дальнейшее сотрудничество из соображений "защиты источников разведки".

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До этого суд дважды посылал США запрос о передаче снимков.

Известно, что 7 июня суд в Гааге провел слушания по существу по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17.

В мае Нидерланды подали в ЕСПЧ иск против России за сбитый рейс MH17.

Напомним, самолет сбили 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

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