Происшествия 1 час назад

Дело MH17: Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России за сбитый боинг над Донбассом

В правительстве Нидерландов заявляют о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ

На месте катастрофы боинга MH17. Фото: Getty Images На месте катастрофы боинга MH17. Фото: Getty Images
На месте катастрофы боинга MH17. Фото: Getty Images

Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в крушении рейса MH17.

Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов.

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"Подавая эту так называемую "жалобу государства", кабинет передает всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ. Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России", — говорится в сообщении.

При этом в правительстве Нидерландов заявляют о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ.

"В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 — представителей 17 разных национальностей и их ближайших родственников", — добавили в заявлении.

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Ранее сообщалось, что Нидерланды не намерены привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство в деле сбитого рейса MH17. Из независимого расследования следует, что наша страна не знала об угрозе для гражданской авиации.

Напомним, суд в Нидерландах отклонил рассмотрение альтернативных версий крушения рейса MH17.

Как известно, Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

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