Суд в Гааге начал рассмотрение по сути дела о сбитом боинге рейса МН17

Окружной суд Гааги (Нидерланды) приступает к рассмотрению по сути уголовного дела о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, в результате чего погибло 289 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Таким образом, в судебном процессе, который начался 9 марта 2020 года, начата новая фаза, которая последовала за первичной оценкой готовности самого дела к рассмотрению по сути.

В настоящее время обвинения предъявлены четырем лицам: трем россиянам и одному украинцу: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

При этом только Пулатов представлен адвокатами, которые во время первой фазы процесса подавали ряд ходатайств, запрашивая как проведение дополнительных расследований, которые впоследствии проводились следственным судьей, так и дополнительную информацию. В связи с этим дело Пулатова слушалось одновременно, но не совместно с тремя остальными обвиняемыми.

Как отмечалось, 21 мая 2021 года в ходе судебного слушания председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус сообщил, что суд может рассмотреть дело по сути за три дня — с 7 по 11 июня.

"Обсуждение будет сосредоточено на трех вопросах: был ли МН17 сбит ракетой "Бук", был ли "Бук" запущен с поля недалеко от Первомайского и были ли к этому причастны обвиняемые. Суд будет обсуждать эти три вопроса, а также будет обсуждать большое количество документов, которые есть в деле", — отметил он.

При этом судья пояснил, что "судебная оценка будет дана только в день вынесения приговора".

По его словам, 7 июня будет посвящено процедурным вопросам, 8 июня будут обсуждаться первый и второй вопросы, а на третий день — третий вопрос.

"Эта часть — возможная роль обвиняемых — будет наиболее объемной. Поэтому пятница, 11 июня, будет резервной", — уточнил Стэйнхаус.

Согласно предварительному планированию, 17 и 18 июня выступит обвинение с последующей возможностью выступить защите Пулатова. Этот блок слушаний продлится до 9 июля. В сентябре обратиться к суду будет предоставлена возможность родственникам погибших.

Как известно, первое судебное заседание в 2021 году по делу рейса MH17 состоялось в Нидерландах 1 февраля.

Как сообщалось, суд по делу MH17 решил допросить российских военных из 53-й зенитно-ракетной бригады в Курске. Следствие хочет установить их причастность к транспортировке "Бука" на Донбасс.

Также суд уже отклонил рассмотрение альтернативных версий крушения рейса MH17.

Как сообщалось, 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17. После этого в Нидерландах заявили, что сожалеют о решении российских властей о выходе из консультационной группы МН17. Читайте также: Фигуранты дела MH17 в день катастрофы контактировали с РФ на высшем уровне — СМИ

Нидерланды 10 июля 2020 года подали иск в Европейский суд по правам человека против России за сбитый 6 лет назад над оккупированной частью Донбасса пассажирский самолет рейса МН17.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров — подданные Нидерландов.

На данный момент расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.