ЕСПЧ назначил заседание по делу "Украина и Нидерланды против РФ" на 15 сентября 2021 года

Заседание Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" предварительно назначено на 15 сентября 2021 года. Об этом, как информирует Министерство юстиции Украины в Facebook, сообщил заместитель министра — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Украинская сторона подала ответы на более чем 50 вопросов ЕСПЧ, которые он нам поставил накануне слушаний о приемлемости по делу Ukraine v. Russian Federation (re Eastern Ukraine), то есть, в Донбасском деле, которое сейчас называется Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation... И главное — заседание по делу Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation предварительно назначено на 15 сентября 2021!", — написал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам чиновника, это "лучший материал", который украинская сторона собирала за шесть лет ведения этого дела.

"На этот раз все спецслужбы предоставили нам доказательства эффективного контроля со стороны РФ за ОРДЛО. Кроме того, суд сообщил, что планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год: до сентября планируется провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны (у нас их две: правительство Канады и Human Rights Law Centre — University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ", — сообщил замминистра.

В Минюсте оценивают, что ЕСПЧ "настроен очень серьезно", поскольку предупредил стороны, что будет давать отсрочки только в исключительных случаях.

"То есть, фактически суд пытается за 9 месяцев догнать Нидерландским делом состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы двигались шесть лет", — отметил Лищина.

Напомним, 30 сентября Лищина сообщил, что ЕСПЧ решил присоединить к межгосударственному делу "Украина против России" относительно восточной Украины еще два других межгосударственных дела, в том числе относительно самолета Malaysia Airlines рейса MH17, сбитого над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

В июле правительство Нидерландов решило подать иск против России в ЕСПЧ в связи с ее ролью в крушении над Донбассом в 2014 году упомянутого пассажирского самолета, когда погибли 298 человек, из которых 192 были гражданами Нидерландов. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.