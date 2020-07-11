Дело МН17: Нидерланды хотят привлечь Украину и другие страны к суду против России

Нидерланды рассматривают возможность вступления других государств к процессу против России в Европейском суде по правам человека по делу сбитого пассажирского самолета рейса МН17.

Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в комментарии "Укринформу".

"Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность присоединения других государств к этому процессу. В частности, государств-членов ССГ (совместная следственная группа — Delo.ua) и государств, граждане которых погибли в результате сбития самолета", — подчеркнул он.

В ответ на вопрос относительно намерений Украины присоединиться к делу, инициированному Нидерландами в ЕСПЧ, Ченцов отметил, что целесообразность такого шага будет приниматься с учетом, в частности, рассмотрения дела "Украина против РФ" в Международном суде ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против России в ЕСПЧ с привлечением органов, которые ведут эти дела, соответственно, МИД и Минюста.

"Представление Нидерландами иска против РФ в ЕСПЧ является важным шагом, который дополняет меры, уже предпринимаемые в судебной плоскости на выполнение резолюции Совбеза ООН 2166. Присоединение Нидерландов к иску семей погибших против России в ЕСПЧ накануне шестой годовщины сбития самолета является важным символическим жестом, который высоко оценивается семьями погибших", — отметил посол.

Дипломат также подтвердил, что Нидерланды 10 июля уже подали иск в Европейский суд по правам человека против России за сбитый 6 лет назад над оккупированной частью Донбасса пассажирский самолет рейса МН17.

Напомним, в мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол" зарезервирован на год.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четверых мужчин, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "РУ "ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Как известно, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.