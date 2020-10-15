Россия вышла из консультационной группы по катастрофе MH17, назвав ее "бессмысленной"

Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами в расследовании катастрофы малазийского боинга MH17 на Донбассе.

Причиной называют то, что расследование "предвзятое и политизированное", сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

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При этом в срыве трехсторонних консультаций Россия обвиняет именно Нидерланды. В частнсоти, Москва обвиняет официально Гаагу в том, что она "не хочет установить, что действительно произошло", и называет расследование "предвзятыми, поверхностными и политизированными".

В заявлении также упоминается решение Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека из-за сбивания самолета MH17. В РФ такие действия считают "недружественными" и такими, что "лишают смысла продолжать трехсторонние консультации".

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок рассказал, что они "очень жалеют из-за такого решения России".

"Это очень больно для тех, кто выжил", — сказал он.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствие подтвердило, что ракета "Бук", которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области.

Власти РФ отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.

10 июля 2020 года Нидерланды подали иск в Европейский суд по правам человека против России за сбитый 6 лет назад над оккупированной частью Донбасса пассажирский самолет рейса МН17.