Шестая годовщина катастрофы МН17: Украина снова призвала РФ признать свою вину

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию признать свою ответственность в деле о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на Донбассе и сотрудничать со следствием.

Об этом говорится в заявлении МИД к шестой годовщине катастрофы.

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"Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбивания самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении", — заверили в МИД.

Там добавили, что Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе для привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса.

Как известно, 9 марта 2020 года в Нидерландах начались судебные слушания по делу сбивания рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Подсудимыми по делу есть трое россиян и один украинец, которых Международная следственная группа считает причастными к завозу из РФ в Украину "Бука", которым сбили самолет, а также к его вывозу обратно в Россию.

В частности, речь идет о:

- гражданине РФ Игоре Гиркине-Стрелкове, тогдашнем "министре обороны "ДНР";

- гражданине РФ Сергее "Хмуром" Дубинском, подчиненном Стрелкову, генерал-майоре российской армии, возглавлявшем так называемую военную разведку боевиков;

- гражданине РФ Олеге Пулатове (позывные "Гюрза" и "Халиф"), подчиненном Дубинскому, руководившему вторым отделом "ГРУ ДНР".

- гражданине Украины Леониде Харченко (позывной "Крот"), который руководил одним из подразделений "ГРУ ДНР" и вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" к Снежному.

Их всех объявили в международный розыск. На заседания суда они не появляются.

С 8 июня по 3 июля 2020 года продолжалась вторая часть заседаний по делу о сбитии самолета Boeing рейса МН17 в 2014 году над Донбассом.

Нидерланды 10 июля подали иск в Европейский суд по правам человека против России за сбитый 6 лет назад над оккупированной частью Донбасса пассажирский самолет рейса МН17.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствие подтвердило, что ракета "Бук", которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, расположенной в Курской области.

В свою очередь власти России отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.