Директора завода "Укроборонпрома" задержали на взятке (ФОТО)

Сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в $5000 директора Шосткинского казенного завода "Звезда", который входит в государственный концерн "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

"21 февраля задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере $5000 директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Звезда", — говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, эту сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем — заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав "Укроборонпрома".

Указано, что в тот же день "взяточника" задержали, а неправомерную выгоду изъяли.

Как информирует военная прокуратура, 22 февраля задержанному сообщили о подозрении, а вскоре судом применена ему мера пресечения в виде содержания под стражей.

Известно, что санкция инкриминируемой чиновнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили "на горячем" трех человек во время передачи части взятки в размере $50 тысяч председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. Всего задержанные предложили Сенниченко $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОПЗ заранее определенного лица.