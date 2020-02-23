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Директора завода "Укроборонпрома" задержали на взятке (ФОТО)

Суд арестовал директора Шосткинского казенного завода "Звезда"

Директора завода "Укроборонпрома" задержали на взятке (ФОТО) Директора завода "Укроборонпрома" задержали на взятке (ФОТО)
Задержание чиновника на взяточничестве. Фото: прокуратура

Сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в $5000 директора Шосткинского казенного завода "Звезда", который входит в государственный концерн "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

"21 февраля задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере $5000 директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Звезда", — говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, эту сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем — заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав "Укроборонпрома".

Указано, что в тот же день "взяточника" задержали, а неправомерную выгоду изъяли.

Как информирует военная прокуратура, 22 февраля задержанному сообщили о подозрении, а вскоре судом применена ему мера пресечения в виде содержания под стражей.

Известно, что санкция инкриминируемой чиновнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили "на горячем" трех человек во время передачи части взятки в размере $50 тысяч председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. Всего задержанные предложили Сенниченко $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОПЗ заранее определенного лица.

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