Валюта Китаю постійно дорожчає: чи варто українцям вкладатися в юань і які є ризики

Китайський юань (юань женьміньбі) протягом останнього року демонструє ріст щодо інших світових валют, чим звертає на себе увагу тих, хто звик зберігати свої заощадження у доларах чи євро. Нинішній курс юаня по відношенню до долара США в світі складає 6,48 юаня/долар, що на 9,6% вище мінімальної ціни березня 2020 року.

"Так, наприклад, 100 юанів, які людина купила 1 березня 2020 року за 352 гривні вже зараз коштують 433 гривні. Тобто за 12 місяців прибуток 23% (не рахуючи спред, різницю між ціною покупки і продажу)", — каже в коментарі Delo.ua засновник компанії Perfomance Management Сергій Сароян.

Delo.ua розповідає, чи варто вкладатися гривнею в міцну китайську валюту. Як виявилося, є кілька ризикових моментів.

Не заслуга юаня

Стимулом для того, щоб вкладатися в юані, за словами Сергія Сарояна, для українців є і те, що Китай — чи не єдина країна, яка за підсумками 2020 року продемонструвала зростання економіки попри ситуацію з коронавірусом.

"Сильна китайська економіка стає інформаційним приводом для інвесторів з невеликим досвідом роботи на біржових майданчиках. За умови, що долар і євро в Україні стали стабільними і не обіцяють високого відсотку прибутку, юань виглядає привабливим. Такий факт тільки посилює настрій купувати національну валюту Китаю. Тобто в світі юань дорожчає, а в Україні при девальвації гривні дорожчає ще швидше", — каже він.

Разом з тим, кажучи про зростання юаня щодо долара, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб в коментарі Delo.ua зазначає, що це не заслуга юаня, а проблема самого долара. "Це не юань зміцнився, це долар знизився", — зазначає він. У цьому контексті Вадим Іосуб звертає увагу на те, що у минулому році долар здавав позиції до багатьох основних світових валют. Зокрема, євро подорожчав за рік з 1,12 до 1,22 долари/євро.

Щодо самого євро по відношенню до юаня, то тут Вадим Іосуб вказує на хоч і незначний, але ріст курсу першого. "Якщо за останній рік долар знизився до юаня з 6,97 до 6,47 юаня/долар, то євро за цей же період незначно подорожчав з 7,69 до 7,77 юаня/євро", — каже він.

Ручне управління

Водночас, в затії купувати юані замість доларів аналітики бачать на сьогодні досить багато ризиків.

Найбільшою проблемою юаня Вадим Іосуб бачить саме його курсоутворення. "Воно, як і раніше, залишається адміністративним, і в основному управляється вручну керівництвом Китаю. Тому ця валюта несе в собі високі ризики неринкового курсоутворення", — говорить він.

Зважаючи на ці ризики, поки людина оперує не мільйонами, а більш дрібними сумами, для вкладень Вадим Іосуб радить краще вибирати найпоширеніші, надійні і ліквідні валюти — долар і євро, і розподіляти між ними вкладення 50/50. "В цьому випадку вийде нівелювати коливання євро і долара відносно один одного", — зазначає він.

Проаналізувати сам феномен зростання китайської валюти при бажанні вкладатися в юані радить перш за все Сергій Сароян. Причинами зростання курсу юаня він називає: падіння цін на сировину, яке інвестори розцінили як позитивний момент для Китаю — найбільшого споживача всіх ресурсів в світі; повне відновлення бізнес-процесів країни в 2020 році після осідання через коронавірус; девальвація долара США в світі за рік на 7,45%.

"Якщо це було драйвером, то для розуміння точки корекції китайського юаня варто стежити за цими ж показниками. Крім того, що котирування юаня знаходяться на важливій технічній підтримці з 2014 року, ми ще бачимо високі цінові рівні по нафті, газу, мазуту, міді, бавовні і т.д. Після впевнених цінових стрибків на біржах, зазвичай, відбувається корекція. Тобто часткова фіксація прибутку після цінового зростання і подальше відновлення зростання цін при наявності фундаментального попиту на товари", — каже Сергій Сароян.

Крім того, якщо подивитися на статистику, то тут, за словами Сергія Сарояна, можна побачити, що у лютому 2021 року PMI (індекс ділової активності) Китаю у виробничому секторі знову знизився до рівня 50,6, якого не було з травня 2020 року. "В той же час курс долара відновлюється по відношенню до інших валют. Не можна сказати, що девальвація долара в світі тотально зупинилася, але призупинення є. Всі фактори вказують на ідею корекції юаня вниз щодо долара і євро. І це означає, що зараз не час для покупки юаня", — зазначає він.

Купувати китайську валюту Сергій Сароян радить як мінімум в момент, коли відновиться падіння долара в світі і пройде корекція на сировинні товари.

"Цілями зростання юаня будуть такі рівні як 6,2-6 юанів за долар. Мовою валютних спекулянтів можна сказати, що мінімальний точкою зниження пари USD/CNY стане рівень 6,4 юаня/долар, після чого чекаємо корекцію вгору до рівня 6,7 юаня/долар. З діапазону 6,7 можна розглядати покупку юаня до рівнів 6,20-6 до долара США", — каже він.

Проблема обміну

Варто відзначити, що курс юаня до гривні не дуже популярний на території України.

"Зазвичай купити юань хочуть підприємці, бізнесмени, інвестори, мігранти, мандрівники і трейдери, які працюють з китайською валютою або збираються відвідати цю країну. Тому обмінювати гривні в юані в Україні буває проблематично. Як правило, спочатку їх потрібно конвертувати в американські долари, а тільки потім — в китайську валюту. Обмін юань на гривні і навпаки пропонують комерційні організації, а ось в банках юань не продають", — розповідає Сергій Сароян.

Така ситуація, за його словами, робить доцільним спекуляцію курсом юаня через біржові майданчики, замість того, щоб фізично купувати цю валюту. "Однак, тут потрібно розуміти, що звертаючись до брокера з торгівлі валютами без знань — гарантований майже 100% ризик втрати всіх коштів. Тому при бажанні інвестицій в юань потрібно самостійно розібратися у валютних спекуляціях і інвестиціях в валюти, перш ніж зважуватися на конвертації з метою отримання прибутку", — зауважує Сергій Сароян.

Перспективною валютою для інвестицій юань в найближчі роки не бачить через її малу ліквідність і голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко. "Якщо юань і стане перспективною валютою для інвестицій, то не в найближчі роки. Зараз українці віддають перевагу долару і євро через більш ліквідні пропозиції (готівкові купюри, можливість оформити депозити в банках), домінування у зовнішньоекономічних розрахунках, тісніші культурно-економічні зв'язки (туризм і робота в безвізовому і сусідньому ЄС, те ж саме хоч і в меншій мірі в США) і багаторічну довіру населення", — каже він у коментарі Delo.ua.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua