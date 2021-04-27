Эксперт: Рейтинг "Слуги народа" в Харькове обваливают Райнин и местный "слуга" Сушко

В харьковской команде "Слуги народа" наметились серьезные проблемы, пишет в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий. Эти проблемы могут нанести серьезный вред авторитету и рейтингу президента Владимира Зеленского, а их авторами являются руководитель харьковского отделения Павел Сушко и член политсовета партии Вадим Слюсарев, которые вступили в союз с Игорем Райниным, возглавляющим местную ОПЗЖ.

По информации эксперта, Сушко гарантировал Райнину, что фракция СН в горсовете в полном составе будет голосовать против любых решений повестки дня. Для этого накануне и в день сессии Сушко лично звонил депутатам городской фракции "слуг" и требовал не голосовать ни за одно решение, угрожая при этом исключением из партии и фракции.

Такие действия Сушко и Слюсарева могут привести к тяжелым последствиям в виде развала коалиции с "Успешным Харьковом" как в городе, так и в области, уверен Голобуцкий: "Как следствие, областная и городская фракции СН могут де-факто оказаться в "коалиционном меньшинстве" вместе с группой Райнина (часть депутатов ОПЗЖ) и Партией Шария".

Избежать такого развития событий удалось только благодаря оперативному вмешательству главы Харьковской ОГА. Из девяти депутатов СН в Харьковском городском совете семь проголосовали "за" соответствующие проекты решений горсовета.

Сушко, по данным блогера, был разъярен таким своеволием депутатов, и начал оказывать на них давление, из-за чего председатель фракции в горсовете Виктория Алексейчук даже вынуждена была написать заявление о сложении полномочий.

Сушко и Слюсарев уже давно пренебрегают интересами партии и самого Зеленского, пишет политолог. Одиозный Слюсарев, например, летает в Москву и в Крым. Местные СМИ называют его "крышевателем" контрабанды. А Сушко нередко игнорирует свои обязанности. "Еще во время предвыборного марафона в 2019 не появился на встрече с на тот момент кандидатом Зеленским", — напомнил Голобуцкий.

Эти же партийцы, по данным эксперта, в свое время уже занимались договорняками с Кернесом, что привело к неутешительным результатам "Слуги народа" на местных выборах.

"Все это крайне негативно влияет на восприятие политсилы в Харькове и области — ее фактически "сливают". Что весьма существенно обрушивает личный рейтинг Зеленского. Которому следовало бы сделать из ситуации кадровые выводы", — резюмировал Голобуцкий.