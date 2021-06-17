Фонд "Крона" создает палаты интенсивной терапии в институте Амосова для сложных родов

Всеукраинский благотворительный фонд "Крона" создает в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова палаты интенсивной терапии, что позволит принимать в институте более 100 сложных родов, помогать в появлении на свет более сотни малышей ежегодно, сохранять их жизни и жизнь их мам.

В фонде отмечают, что материнская и детская смертность в Украине сегодня в 5 раз выше, чем в Европе. "Сердечно-сосудистые заболевания до сих пор "удерживают первенство" среди причин смерти мам и детей. Ежегодно 2500 беременных женщин рискуют умереть из-за сердечных заболеваний. Количество выявленных патологий постоянно растет на 1,5% каждый год", — сообщают в фонде.

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Сегодня качественная медицинская помощь во время беременности и родов в стационаре позволяет предотвратить восемь из десяти смертей. Единственное учреждение в Украине, где принимают роды у женщин с тяжелыми патологиями сердца и при необходимости делают им операции на сердце, — Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова.

Чтобы дать возможность мамам и младенцам находиться в комфортных и безопасных условиях под наблюдением лучших кардиохирургов, Всеукраинский благотворительный фонд "Крона" создает в институте палаты интенсивной терапии. Здесь мама и ребенок должны быть вместе после родов.

Для реализации этого проекта необходимо 2 млн грн, а это — 40 тысяч пожертвований по 50 грн.

Это позволит приобрести современное и необходимое оборудование:

Открытую реанимационную систему для новорожденных

Хирургический аспиратор

Лампы для фототерапии новорожденных

Гинекологическое смотровое кресло

Систему оповещения персонала

Медицинскую мебель.

"Мы приглашаем бренды и всех желающих присоединиться к проекту "Сердце одно на двоих" для создания палат совместной интенсивной терапии. Это спасет тысячи жизней женщин и их новорожденных детей. Проект инициирован Всеукраинским благотворительным фондом "Крона" в партнерстве с Национальным Институтом сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова и поддерживается Группой компаний НИКО, EPAM Systems и консалтинговым дизайн агентством Areal.agency", — говорится в сообщении фонда.

За время работы фонда, 19 тысяч 280 благотворителей поддержали их проекты, 12150 детей и взрослых получили помощь в лечении, реабилитации, обучении. 420 врачей, психологов, социальных работников прошли обучение. 39 школ, детских домов и реабилитационных центров получили оборудование. 54 больниц получили современное оборудование и материалы. 25 городов и поселков получили ресурсы для решения экологических проблем.

"У Фонда есть европейские сертификаты прозрачности, а вы всегда можете просмотреть все движения по счетам на сайте и в отчетах", — отмечают в фонде "Крона".

Акцию информационно уже поддержали такие киевские заведения: Косатка, Джакузі, Malevich, Gnezdo Bar, Espressoholic, Podil East India Company, Hum:Hum, Fish and Friends, BUCK Coffee Roasters, Дилетант, Velaskes Beauty Studio та Priton Krasy. Эти заведения разместили инновационный плакат с NFC чипом, благодаря которому можно сделать пожертвование, просто наведя телефон на плакат.