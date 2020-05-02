Политика 30 минут назад

Город окажет сопротивление: мэр Черкасс предупредил Зеленского о последствиях (ВИДЕО)

Черкасский мэр записал видеообращение, в котором предупредил президента о последствиях преследований за отмену карантина

Город окажет сопротивление: мэр Черкасс предупредил Зеленского о последствиях (ВИДЕО) Город окажет сопротивление: мэр Черкасс предупредил Зеленского о последствиях (ВИДЕО)
Анатолий Бондаренко. Фото: скриншот

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин.

Об этом мэр заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину", — заявил.

Мэр подчеркнул, что Зеленский именно в Черкассах заявил, о своем намерении баллотироваться в президенты Украині.

По словам Бондаренко, он ждал от главы государства равного отношения ко всем, в том числе к "слугам народа" — кнопкодавам", однопартийцам-бизнесменам, нарушающим требования карантина.

Напомним, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая.

Как отмечают правоохранители, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

Читайте также:
В Минздраве украинцев, гуляющих на улице во время карантина, приравняли к антивакцинщикам

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что принятое исполкомом Черкасского горсовета решение об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая является риском для здоровья и жизни людей, и на него будут предприняты меры реагирования.

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

После этого Анатолий Бондаренко Бондаренко записал видеообращение, в котором выразил свою позицию по поводу открытия уголовного производства из-за ослабления карантина и слов министра

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве запускают кредитную программу для малого и среднего бизнеса в условиях карантина
В Киеве запускают кредитную программу для малого и среднего бизнеса в условиях карантина
Мукачевский горсовет разрешил в понедельник открыть парки и торговые центры
Мукачевский горсовет разрешил в понедельник открыть парки и торговые центры
В этом году на дороги будет выделено более 100 млрд грн — Зеленский
В этом году на дороги будет выделено более 100 млрд грн — Зеленский
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Немцы превратили внедорожник Range Rover в лимузин для олигархов (ФОТО)

  3. Американская компания презентовала третью модель "электрического Гелендвагена" (ФОТО)

  4. В Киеве запускают кредитную программу для малого и среднего бизнеса в условиях карантина

  5. Ученые NASA разработали принципиально новый аппарат ИВЛ для борьбы с COVID-19 (ВИДЕО)

Загрузка...