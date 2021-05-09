Госпогранслужба: корабли РФ пытались помешать встрече судов береговой охраны Украины и США

Флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" 8 мая встретил корабль береговой охраны США Hamilton на расстоянии около 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, однако в точке рандеву появились два российских корабля, чинившие определенные препятствия и не отвечавшие на вызовы по каналам морской связи. Об этом заявили в ГПСУ.

"По установившейся традиции, действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. На этот раз на "охоту" отправились два пограничных сторожевых корабля береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ проекта "Охотник". Немного отдаленно, но достаточно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ", — говорится в сообщении.

Согласно плану совместных учений, корабли пограничных ведомств США и Украины отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

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"Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечение безопасности судоходства двух государств", — сообщают в ГПСУ.

В то же время, как заявили в ведомстве, при проходе судов после встречи элементы общего маневрирования с наращиванием сложности, в том числе и с отражением воздушного нападения, "почти не пришлось имитировать".

"Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя покинуть их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности", — говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, "дерзкое нарушение норм международного морского права" было украинскими пограничниками тщательно зафиксировано и задокументировано.

"Ни четырехбалльный шторм, ни наглые выходки "Охотников" под триколором не помешали партнерам отработать программу маневров. Сейчас "Григорий Куропятников" и Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного гостя в порт Одесса запланирован на 10 мая", — сообщили в погранслужбе.

Напомним, что накануне в Украине пребывал госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, в частности, что значительное количество войск России остается у границ с Украиной, и США продолжают наблюдать за ситуацией.