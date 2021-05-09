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В мире 50 минут назад

Американский военный корабль задержал судно с российским оружием в Аравийском море

Помимо российских ракет, на судне, ходившем без флага, нашли китайские автоматы

Фото: Пятый флот США Фото: Пятый флот США
Фото: Пятый флот США

6-7 мая 2021 года ракетный крейсер USS Monterey (CG 61) захватил незаконную партию оружия с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря. Об этом сообщает Пятый флот ВМС США.

Отмечается, что Monterey и находившаяся на его борту расширенная группа по перехвату береговой охраны США обнаружили незаконный груз во время обычной проверки, проводившейся в международных водах в соответствии с обычным международным правом.

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В задержанном арсенале были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских автоматов типа 56, сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и реактивных гранатометов. Кроме того, найдены и компоненты оружия, включая усовершенствованные оптические прицелы.

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Отправитель и предполагаемый пункт назначения оружия в настоящее время выясняются. Оружие находится на хранении у сил США и ожидает окончательной утилизации.

Также сообщается, что после того, как весь незаконный груз был перенесен с задержанного судна, оно было оценено на предмет мореходности, а его экипаж после допроса был обеспечен едой и водой, а затем отпущен восвояси.

"Военно-морские силы США проводят регулярное патрулирование в регионе, чтобы обеспечить свободный поток торговли для законного движения, пресечь транспортировку незаконных грузов, которые часто используются для финансирования терроризма и незаконной деятельности, а также защитить основанный на правилах международный порядок", — добавляют американские военные.

Отметим также, что 8 мая флагман морской охраны Украины "Григорий Куропятников" встретил корабль береговой охраны США Hamilton, что не обошлось без препятствования со стороны кораблей береговой охраны РФ.

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