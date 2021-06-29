"Готовы помочь": Украина отреагировала на выход Беларуси из "Восточного партнерства"

Власти Украины готовы помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам инициативы Европейского союза "Восточное партнерства" после приостановки участия в ней Беларуси, а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с ЕС. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Решение о приостановке участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнерство". Самое главное — оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов", — считают в МИД.

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Украина убеждена, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с ЕС и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе.

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В то же время текущую ситуацию в "Восточном партнерстве" накануне его предстоящего саммита в украинском внешнеполитическом ведомстве называют свидетельствующей о насущной необходимости переосмыслить стратегическую цели этой инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и "открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят".

Как подчеркивают в МИД, это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей и укрепит их устойчивость против внешних вызовов.

"Именно с такой целью Украина, Грузия и Молдова начали формат усиленной взаимодействия — "Ассоциированное трио". Он призван, среди прочего, развить принцип дифференциации в рамках "Восточного партнерства", определить новые далеко идущие цели интеграции восточных партнеров по ЕС, укрепить их безопасность и устойчивость против гибридных угроз", — говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что "Трио" настроено быть в авангарде развития "Восточного партнерства", чтобы воплотить европейские стремления его стран-участниц и обеспечить дальнейшее сближение с ЕС.

Напомним, что накануне МИД Беларуси заявил, что страна приостанавливает свое участие в "Восточном партнерстве" в условиях введенных ЕС 24 июня санкций против этой страны. Минск также решил отозвать своего представителя в ЕС для консультаций, а главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю предложили уехать в Брюссель, "чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций".

Проект "Восточное партнерство" был создан в 2009 году с целью развития интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР — Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.