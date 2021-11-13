Общество 60 минут назад

Стоматология Люми-Дент: здесь лечат зубы по самым инновационным разработкам

Современная стоматология в Боярке, Вишневом, рядом со столицей, способна решить любые по сложности задачи благодаря прогрессивным методикам и инновационным материалам

Стоматология Люми-Дент: здесь лечат зубы по самым инновационным разработкам Стоматология Люми-Дент: здесь лечат зубы по самым инновационным разработкам
PR-материал

Если ищете авторитетную сеть стоматологических клиник по отзывам сотрудников и пациентов — к вашим  услугам лучшая частная стоматология ЛюмиДент в Крюковщине и в Киеве.

Но современная стоматология в Боярке, Вишневом, рядом со столицей, способна решить любые по сложности задачи благодаря прогрессивным методикам и инновационным материалам. И отзывы о Люми-Дент, оставленные благодарными пациентами, подтверждают — посетив данную сеть стоматологических клиник, можно навсегда забыть о многолетних комплексах.

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Преимущества клиник Люми-Дент

При выборе стоматологической клиники жители и гости столицы учитывают различные критерии — близость учреждения к дому, наличие квалифицированных врачей, возможность прохождения аппаратного обследования и репутацию центра. И отзывы пациентов о Люми-Дент говорят о том, что приоритетной задачей для персонала клиник является высокий уровень оказываемых услуг. Обращаясь к стоматологам в любой из данных центров, каждый посетитель отмечает доброжелательную обстановку и достойное качество лечения.

Среди преимуществ стоматологии в селе Крюковщина Люми-Дент можно отметить следующие:

  • функционирование 15 кабинетов в разных районах Киева — каждый житель вправе выбрать адрес в непосредственной близости к дому;
  • внедрение новейших разработок в стоматологии — центры оснащенные передовым оборудованием, в манипуляциях применяются качественные зарубежные материалы известных производителей;
  • расширенный штат специалистов — в клиниках работают стоматологи-терапевты, хирурги, диагносты, ортопеды, ортодонты;
  • полный комплекс услуг — обратившись, пациент может быть уверен в оказании ему всей необходимой помощи, независимо от тяжести диагноза.

Направления медицины активно развиваются во всем мире, и стоматология в Вишневое, Боярка – не исключение. Записываясь на визит в Люми-Дент, не стоит переживать из-за стоимости, так как цена лечения зубов в данных клиниках подразумевает исключительно необходимые процедуры. Проведя диагностику, врач стоматолог определяет оптимальные методы вмешательства без назначения лишних манипуляций и анализов.

Отзывы сотрудников Люми-Дент указывают на сильное внимание команды на отклики клиентов, которым оказывают стоматологические услуги. Именно отзывы о Люми-Дент пациентов дают большие возможности компании развиваться в нужном направлении.

Услуги Люми-Дент

Помощь зубного врача требуется в различных случаях — пациенты обращаются как с выраженными заболеваниями ротовой полости, так и с проблемами, влекущими психологический дискомфорт по поводу недостатков линии улыбки. И стоматологические услуги, оказываемые в Люми-Дент, включают все направления устранений патологий.

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В перечень услуг клиник входят:

  • консультация стоматолога — профессиональный осмотр, выявление и предупреждение заболеваний, советы специалистов;
  • терапевтическое лечение зубов и других участков ротовой полости — устранение патологий с предварительной детальной диагностикой и подбором соответствующих методик;
  • стоматологическая хирургия — удаление зубов и выполнение пластики, устранение очагов воспалений и других нарушений;
  • выравнивание зубов и коррекция прикуса — составление плана с помощью компьютерной программы, применение эффективных ортодонтических систем;
  • профессиональная чистка и стоматологическая косметология — бережное отбеливание зубов по инновационным методикам;
  • все виды протезирования и имплантации — широкий спектр процедур и манипуляций, призванных восстановить функциональность и привлекательность зубных рядов.

Пациенты ценят заботу и внимание персонала клиник — многочисленные отзывы о Люми-Дент в Киеве изобилуют благодарностями в адрес врачей стоматологиии в Боярке, Вишневое. Стремясь сделать пребывание пациентов в стоматологическом кресле максимально комфортным, специалисты применяют новейшие методы обезболивания — без уколов и страданий.

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Посещение Люми-Дент — стоматологии в Крюковщине здесь https://www.lumident.kiev.ua/blog/stomatologija-vishneve-boyarka — это гарантия получения ожидаемого результата и приятных воспоминаний.

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