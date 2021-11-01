Игорь Терехов победил на выборах мэра Харькова

Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов городского головы. Действующий секретарь горсовета Игорь Терехов набрал 50,66%.За него проголосовали 146 240 жителей Харькова. Таким образом, выборы мэра Харькова состоялись в один тур.

Об этом сообщила глава Харьковськой ТИК Елена Матвиенко на брифинге.

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На пост мэра претендовали 10 кандидатов.

Голоса избирателей распределились таким образом:

Игорь Терехов ("Блок Кернеса — Успешный Харьков") — 146 240 голосов;

Михаил Добкин (самовыдвиженец) — 82 008 голосов;

Александр Скорик (Европейская солидарность) — 15 462 голоса;

Константин Немичев (самовыдвиженец) — 20 295 голосов;

Алина Мустафаева (самовыдвиженка) — 9151 голос;

Владимир Плетнев (Партия Шария) — 8106 голосов;

Денис Ярославский (самовыдвиженец) — 5660 голосов.

Трое кандидатов набрали менее 1000 голосов избирателей.

Отметим, избиратели массово проигнорировали день голосования на выборах мэра Харькова, поэтому явка составила всего 28,6%.

Игорь Терехов родился в Харькове в 1967 году и окончил инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Позже получил еще одно образование в Харьковском институте управления при Президенте Украины.

С 1999 года по 2006 год занимал пост главы управления по вопросам предпринимательства. Параллельно был начальником управления потребительского рынка Харьковского городского совета. С 2007 года — заместитель председателя ХОГА Арсена Авакова, а с 2010 года — заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, в Харькове выборы были назначены после того, как избранный в 2020 году большинством голосов Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса.