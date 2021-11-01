Политика 1 час назад

Игорь Терехов победил на выборах мэра Харькова

Выборы мэра Харькова состоялись в один тур. Действующий секретарь горсовета Игорь Терехов набрал 50,66%

Игорь Терехов набрал 50,66% голосов избирателей Игорь Терехов набрал 50,66% голосов избирателей
Игорь Терехов набрал 50,66% голосов избирателей

Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов городского головы. Действующий секретарь горсовета Игорь Терехов набрал 50,66%.За него проголосовали 146 240 жителей Харькова. Таким образом, выборы мэра Харькова состоялись в один тур.

Об этом сообщила глава Харьковськой ТИК Елена Матвиенко на брифинге.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На пост мэра претендовали 10 кандидатов. 

Голоса избирателей распределились таким образом:

Игорь Терехов ("Блок Кернеса — Успешный Харьков") — 146 240 голосов;
Михаил Добкин (самовыдвиженец) — 82 008 голосов;
Александр Скорик (Европейская солидарность) — 15 462 голоса;
Константин Немичев (самовыдвиженец) — 20 295 голосов;
Алина Мустафаева (самовыдвиженка) — 9151 голос;
Владимир Плетнев (Партия Шария) — 8106 голосов;
Денис Ярославский (самовыдвиженец) — 5660 голосов.

Трое кандидатов набрали менее 1000 голосов избирателей.

Читайте также:
Выборы мэра Харькова: в "Опоре" рассказали о фальсификациях в пользу Терехова

Отметим, избиратели массово проигнорировали день голосования на выборах мэра Харькова, поэтому явка составила всего 28,6%.

Игорь Терехов родился в Харькове в 1967 году и окончил инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Позже получил еще одно образование в Харьковском институте управления при Президенте Украины.

С 1999 года по 2006 год занимал пост главы управления по вопросам предпринимательства. Параллельно был начальником управления потребительского рынка Харьковского городского совета. С 2007 года — заместитель председателя ХОГА Арсена Авакова, а с 2010 года — заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, в Харькове выборы были назначены после того, как избранный в 2020 году большинством голосов Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях: побеждают кандидаты от "Слуги народа"
Довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях: побеждают кандидаты от "Слуги народа"
На грани второго тура: Терехов получил на выборах мэра Харькова около 50% — "Опора"
На грани второго тура: Терехов получил на выборах мэра Харькова около 50% — "Опора"
Выборы мэра Харькова: в "Опоре" рассказали о фальсификациях в пользу Терехова
Выборы мэра Харькова: в "Опоре" рассказали о фальсификациях в пользу Терехова
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. С 1 ноября поставщики газа подняли тарифы: кто будет платить 40 грн за куб

  3. "Антон Поляков был убит": Анна Скороход рассказала о гибели нардепа

  4. В Киеве полиция задержала кортеж нардепа Кивы (ОБНОВЛЕНО)

  5. "Вам тут или с собой?". Как проверяют COVID-сертификаты в ресторанах и ТРЦ "красной" зоны

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...