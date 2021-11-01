Политика 50 минут назад

Выборы мэра Харькова: в "Опоре" рассказали о фальсификациях в пользу Терехова

По всем выявленным фактам фальсификации протоколов поданы заявления в полицию

Игорь Терехов. Фото: сайт Харьковского горсовета Игорь Терехов. Фото: сайт Харьковского горсовета
Игорь Терехов. Фото: сайт Харьковского горсовета

Наблюдающая за выборами в Украине общественная организация "Опора" выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на выборах мэра Харькова на девяти участках в Новобаварском районе Харькова из 19, на которых присутствовали ее наблюдатели.

Как отмечают в "Опоре", об этом стало известно после анализа протоколов участковых избирательных комиссий, которые были в ее распоряжении, и протокола Новобаварского районного избиркома.

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"После сравнения этих протоколов с протоколом ТИК оказалось, что на 9 участках были сфальсифицированы протоколы о результатах выборов в пользу кандидата в должность городского головы Игоря Терехова... Наблюдатели не зафиксировали решений ТИК о проведении пересчета голосов на этих участках", — отмечается в сообщении.

Нарушения были обнаружены на участках №№631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189 и 631200. Отмечается, что в результате манипуляций Терехову было "переброшено" 397 голосов от кандидатов Александра Скорика ("Европейская солидарность"; 237 голосов) и Константина Немичева ("Национальный корпус"; 160 голосов).

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"Стоит отметить такую тенденцию: на тех участках, где в протоколе ТИК указано, что Скорик и Немичев набрали 0 или 1 голос, в протоколах УИК, которые получили наблюдатели "Опоры", количество голосов было значительно больше", — указывают в организации.

Кроме того, наблюдатели "Опоры" зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов на участке №631675 в Основянском районе Харькова, где при объявлении результатов на заседании районного избиркома Терехову было приписано 70 голосов относительно результатов, указанных в протоколе участкома.

По всем выявленным фактам фальсификации протоколов подсчета голосов представители организации написали заявления в полицию.

Напомним, что по данным "Опоры", результат Терехова оказался на грани победы в первом туре с 50% голосов, для которой ему, однако, при честном подсчете может не хватить до 1%.

В то же время, по данным экзитпола компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", за Терехова отдали голоса 53,8% избирателей, а по данным опроса центра "Социальный мониторинг", он победил с результатом 51,9%.

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