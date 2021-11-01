Политика 10 минут назад

На грани второго тура: Терехов получил на выборах мэра Харькова около 50% — "Опора"

Исследование "Опоры" подогрело интригу вокруг реальных результатов выборов

Игорь Терехов. Фото: Facebook-страница кандидата Игорь Терехов. Фото: Facebook-страница кандидата
Игорь Терехов. Фото: Facebook-страница кандидата

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов получил на прошедших 31 октября выборах нового главы города около 50% голосов, однако победил ли он уже в первом туре сказать с уверенностью нельзя.

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественной организации "Опора", которая на основе статистически обоснованной выборки проводила наблюдение в течение всего дня голосования на 220 участках Харькова. В результате наблюдения и данных с 99% этих участков были получены результаты, которые для Терехова составили 50,06% при погрешности 1,1%.

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В свою очередь, бывший мэр Харькова и бывший глава Харьковской обладминистрации Михаил Добкин набрал, по данным "Опоры", 28,21% с погрешностью 0,8%.

Кандидат от "Европейской солидарности" Александр Скорик, согласно этому исследованию, получил 5,6±0,3% голосов, кандидат от "Национального корпуса" Константин Немичев — 4,45±0,3%, самовыдвиженка Алина Мустафаева — 3,37±0,3%, а выдвиженец Партии Шария Владимир Плетнев — 2,81±0,2%.

Остальные четыре кандидата-самовыдвиженца получили и того меньше: Денис Ярославский — 2%, самовыдвиженец Дмитрий Маринин — 0,87%, Сергей Ряполов — 0,46%, Виктор Величков — 0,35% (все — с погрешностью 0,1%). Всего в выборах участвовало 10 кандидатов.

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При этом "Опора" отмечает, что выборы мэра Харькова, как и проходившие параллельно довыборы депутатов Верховной Рады в Черкасской и Херсонской областях, проходили в конкурентных условиях, но сопровождались серьезными нарушениями украинского законодательства и международных стандартов демократических выборов.

В частности, предвыборная кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями бюджетными административными ресурсами в интересах одного кандидата — Терехова — и фактическим совмещением им агитационной и должностной активности.

Также наблюдатели организации выявили инциденты с признаками организации контроля за волеизъявлением граждан — как связанные с незаконным влиянием на избирателей по месту их работы, так и с подкупом избирателей.

"Серьезной проблемой завершающего этапа избирательного процесса стали попытки членов УИК Харькова ограничить возможность наблюдателей контролировать процесс подсчета голосов избирателей, осуществлять его фото- и видеофиксацию. Интенсивность таких злоупотреблений против наблюдателей в сочетании с достаточно массовыми нарушениями порядка подсчета голосов на УИК Харькова свидетельствует о необходимости детального изучения всех обстоятельств и надлежащей законной верификации результатов голосования в городе", — указывается в отчете.

Напомним, что по данным экзитпола компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", за Терехова отдали голоса 53,8% избирателей, а по данным опроса центра "Социальный мониторинг", он победил с результатом 51,9%.

Отметим, что в случае если один из кандидатов набирает более 50% голосов, он считается победителем автоматически, а вот если никто не получил большинства голосов в первом туре выборов мэра, должен будет пройти второй тур.

Добкин, в свою очередь, заявил после публикации этих данных, что "уступать не намерен" и будет "бороться дальше".

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