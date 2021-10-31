Уступать не намерен: Михаил Добкин прокомментировал результаты экзитполов

Кандидат на должность мэра Харькова Михаил Добкин считает, что результаты экзитполов были заранее заказаны предвыборным штабом действующего секретаря горсовета Игоря Терехова и уступать сопернику не намерен.

Об этом политик сообщил в своем Телеграмм-канале.

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"Я честно и терпеливо выдержал целый час беснующегося потока информации от разных СМИ. За основу своих новостей эти СМИ брали информацию экзитполов, заранее заказанных штабом оппонента. Их итоговая информация мало чем отличается от ранее публиковавшихся социсследований СОЦИСов, КМИСов и других контор", — заявил Михаил Добкин.

По его словам, явка на выборах составила 28%, и Игорь Терехов набрал 41% голосов избирателей, а он — 35%.

"И это при всех их стараниях вытащить за уши провластного кандидата. Скоро опубликую первые результаты параллельного подсчета. Боремся дальше. Уступать никто не намерен", — подчеркнул Михаил Добкин.

Отметим, по данным экзитпола компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", за Игоря Терехова отдали свои голоса 53,8% избирателя, а за Михаила Добкина — 24,5%.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг" побеждает Игорь Терехов — 51,9%. На втором месте Михаил Добкин — 27,6%.

Отметим, Игорь Терехов баллотировался от "Блок Кернеса — Успешный Харьков". Он родился в Харькове в 1967 году и окончил инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Позже получил еще одно образование в Харьковском институте управления при Президенте Украины.

С 1999 года по 2006 год занимал пост главы управления по вопросам предпринимательства. Параллельно был начальником управления потребительского рынка Харьковского городского совета. С 2007 года — заместитель председателя ХОГА Арсена Авакова, а с 2010 года — заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Михаил Добкин шел на выборы мэра Харькова самовыдвиженцем. Он родился в 1970 году, окончил университет внутренних дел и экономический университет Кузнеца. В Харьковский городской совет он попал в 1998, когда его избрали депутатом. Также Добкин был народным депутатом IV и VIII созывов (2002-2006, 2014-2019 годы). Помимо этого политик с 2006 по 2010 год занимал пост мэра Харькова, в 2010-2014 годах — председателя Харьковской ОГА.

Напомним, в Харькове выборы были назначены после того, как избранный в 2020 году большинством голосов Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса.