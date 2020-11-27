Из-за девальвации гривни госдолг увеличился на 347 млрд грн — Счетная палата

За девять месяцев 2020 года общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 347 млрд грн, или 17% и составил 2,3 трлн грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя Заключение о результатах анализа выполнения закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в январе — сентябре.

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Как отметил глава Счетной палаты, увеличение долга вызвано, в основном, девальвацией гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг.

"Затраты на выполнение долговых обязательств по государственному и гарантированному государством долгу, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, увеличились до 433 млрд грн и составили 36% проведенных в январе — сентябре 2020 года расходов государственного бюджета. Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ. Только на обслуживание государственного долга была направлена каждая восьмая гривня доходов государственного бюджета (13%)", — сообщил Пацкан.

По оценке Счетной палаты, ожидаемый объем расходов на погашение государственного долга в 2020 году, на 32 млрд грн превысит план на год.

Низкое качество макроэкономического прогноза привело, по оценке Счетной палаты, к недопоступлению 76 млрд грн доходов государственного бюджета и одновременно к уменьшению расходов на погашение и обслуживание долга и некоторых расходов на 30 млрд грн.

Комментируя ситуацию с доходами, Пацкан отметил, что в январе — сентябре 2020 года они составляли 75,6% плана на год.

"Это высокий уровень исполнения, обусловленный уменьшением, прежде всего, еще в апреле установленного в законе о государственном бюджете объема доходов на 117 млрд грн, или 11%. По оценке Счетной палаты, при таких условиях план доходов в 2020 году может быть перевыполнен. Для этого достаточно будет, чтобы в IV квартале поступило не менее в третьем. Это реально", — заявил Пацкан.

В то же время, как подчеркнул глава Счетной палаты, перспективы выполнения плана расходов на год не столь оптимистичны. Так, в январе — сентябре расходы общего фонда на 93 млрд грн, или 11%, меньше плана на отчетный период.

"Например, в результате просчетов при подготовке решений о выделении средств из Фонда COVID-19, длительного утверждения паспортов отдельных бюджетных программ, незавершение процедур закупок не использовано 24,8 млрд грн по 20-ти из 25 бюджетных программ (или 47% запланированных на январь сентябрь)", — отметил Валерий Пацкан.

Кроме того, как рассказал глава Счетной палаты, самой большой проблемой в отчетном периоде стало невыполнение плана поступлений общего фонда государственного бюджета, которое возросло, по сравнению с невыполнением в первом полугодии, больше чем втрое и составило 122 млрд грн, или 10%. Это вызвано, в основном, недопоступлением запланированных государственных заимствований и стало основной причиной роста с начала года задолженности общего фонда по полученным с ЕКС средствами в 17 раз до 28,6 млрд грн.

"Для выполнения бюджета необходимо в октябре — декабре получить 225 млрд грн, или 35% плана на год. Риски недополучения государственных заимствований на приемлемых условиях в определенных в законе о бюджете объемах являются существенными", — пояснил Пацкан.

Он также добавил, что расходы госбюджета на предоставление трансфертов местным бюджетам оказались на 4 млрд грн, или 3,4% меньше плана на январь — сентябрь. В частности, в результате непоступления в спецфонд государственного бюджета платы за лицензии на проведение азартных игр не предоставлено местным бюджетам три субвенции в сумме 1,8 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 сентября 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,345 трлн грн или $82,89 млрд.