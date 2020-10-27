Украина за месяц сократила госдолг более чем на $2 млрд

По состоянию на 30 сентября 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,345 трлн грн или $82,89 млрд.

При этом в сентябре Украина погасила крупный объем госдолга, сообщается на сайте Министерства финансов.

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По данным Минфина, в течение сентября 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд грн (на 0,2%), а в долларовом эквиваленте долг сократился на $2,32 млрд (на 2,7%).

"По состоянию на 30 сентября внешний долг составил 1,443 трлн грн (61,52% от общей суммы долга) или $51 млрд, внутренний долг — 902,49 млрд грн (38,48%) или $31,89 млрд", — говорится в сообщении.

Как уточняется, государственный долг Украины составлял 2,065 трлн грн (88,06% от общей суммы долга) или $72,99 млрд. А гарантированный государством долг Украины составлял 280,12 млрд грн (11,94%) или $9,9 млрд.

1 сентября 2020 года Министерство финансов Украины погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ). По данным Минфина, общая сумма платежа составила более $2 млрд, в том числе $1,69 млрд — погашение еврооблигаций и $0,4 млрд процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Известно, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) в августе должна была прибыть в Киев для пересмотра программы сотрудничества. По итогам работы миссии, МВФ должен был выделить транш на $0,7 млрд. Однако фонд отказался направлять миссию в Украину.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение сентября вырос на 3% — с 27,47 грн за доллар на 31 августа до 28,29 грн за доллар на 30 сентября. Курс поднялся до уровней конца ноября 2018 года, когда в Украине было введено военное положение.

Как сообщалось, в августе 2020 года Украина нарастила международные резервы на 1% — до $29,049 млрд.