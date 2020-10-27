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Валюта 50 минут назад

Гривня слегка подешевела: валютные трейдеры на межбанке пытаются разгадать тактику НБУ

Нацбанк выставил на межбанковском валютном рынке планку в 28,34 грн/доллар

Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ
Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

В понедельник, 26 октября, регулятор вышел на межбанковские торги с предложением продажи доллара по курсу 28,34 грн/доллар в тот момент, когда котировки находились на уровне 28,315/28,335 грн/доллар. Такая тактика НБУ удивила участников торгов и вызвала некоторое смятение. Покупать доллары регулятора по завышенному курсу участники торгов в первой половине дня не спешили. Покупать начали только во второй половине дня, когда котировки на рынке в целом поднялись. По общим подсчетам НБУ вчера продал около 20 млн долларов.

Во вторник, 27 октября, участники торгов в ожидании того, каким будет дальнейшее поведение регулятора. Если НБУ будет и дальше продолжать держать планку в 28,34 грн/доллар, то это может стать сигналом для рынка, что это именно тот уровень, который его устраивает. С другой стороны, вчерашние поведение НБУ может быть тактикой "первого дня после выборов". Выставленная регулятором планка по доллару не давала рынку раскачать курс.  

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27 октября рынок также будет наблюдать за ходом торгов, на которых Минфин разместил гривневые ОВГЗ сроком обращения 336 и 1302 дня. Накануне после консультаций с первичными дилерами Минфин отказался от своих предыдущих планов размещать на аукционе еще и ОВГЗ сроком обращения полгода и 2 года. Такой отказ может означать, что прогнозированный спрос на них был небольшим или же его вообще не было, а объемы продаж тех ОВГЗ, которые все-таки выставлены на аукцион могут быть небольшими.  

Тем временем, во вторник, 27 октября по сравнению с понедельником, 26 октября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 4 копейки — с 28,2911 грн/доллар до 28,3352 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 27 октября:

✅ 1 доллар США —  28,3352 грн;

✅ 1 евро — 33,4908 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,2423 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,908 грн.

На межбанковском валютном рынке 27 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником в покупке и в продаже не изменился. 26 октября торги закрылись на уровне 28,34/28,35 грн/доллар, во вторник открылись таким же курсом — 28,34/28,35 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку. 27 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,49/33,50 грн за евро. 26 октября закрылись на уровне 33,47/33,49 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,30-28,50 грн/доллар, по евро — 33,35-33,75 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,38 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,42 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по такому же курсу — 28,38/28,42 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,40/33,46 грн/евро. По сравнению с понедельником курс евро в покупке снизился на 3 копейки, в продаже — на 4 копейки. 26 октября утром евро торговался в диапазоне 33,43/33,50 грн/евро.

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