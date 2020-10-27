Гривня слегка подешевела: валютные трейдеры на межбанке пытаются разгадать тактику НБУ

В понедельник, 26 октября, регулятор вышел на межбанковские торги с предложением продажи доллара по курсу 28,34 грн/доллар в тот момент, когда котировки находились на уровне 28,315/28,335 грн/доллар. Такая тактика НБУ удивила участников торгов и вызвала некоторое смятение. Покупать доллары регулятора по завышенному курсу участники торгов в первой половине дня не спешили. Покупать начали только во второй половине дня, когда котировки на рынке в целом поднялись. По общим подсчетам НБУ вчера продал около 20 млн долларов.

Во вторник, 27 октября, участники торгов в ожидании того, каким будет дальнейшее поведение регулятора. Если НБУ будет и дальше продолжать держать планку в 28,34 грн/доллар, то это может стать сигналом для рынка, что это именно тот уровень, который его устраивает. С другой стороны, вчерашние поведение НБУ может быть тактикой "первого дня после выборов". Выставленная регулятором планка по доллару не давала рынку раскачать курс.

Подпишитесь на канал DELO.UA

27 октября рынок также будет наблюдать за ходом торгов, на которых Минфин разместил гривневые ОВГЗ сроком обращения 336 и 1302 дня. Накануне после консультаций с первичными дилерами Минфин отказался от своих предыдущих планов размещать на аукционе еще и ОВГЗ сроком обращения полгода и 2 года. Такой отказ может означать, что прогнозированный спрос на них был небольшим или же его вообще не было, а объемы продаж тех ОВГЗ, которые все-таки выставлены на аукцион могут быть небольшими.

Тем временем, во вторник, 27 октября по сравнению с понедельником, 26 октября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 4 копейки — с 28,2911 грн/доллар до 28,3352 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 27 октября:

✅ 1 доллар США — 28,3352 грн;

✅ 1 евро — 33,4908 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,2423 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,908 грн.

На межбанковском валютном рынке 27 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником в покупке и в продаже не изменился. 26 октября торги закрылись на уровне 28,34/28,35 грн/доллар, во вторник открылись таким же курсом — 28,34/28,35 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку. 27 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,49/33,50 грн за евро. 26 октября закрылись на уровне 33,47/33,49 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,30-28,50 грн/доллар, по евро — 33,35-33,75 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,38 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,42 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по такому же курсу — 28,38/28,42 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,40/33,46 грн/евро. По сравнению с понедельником курс евро в покупке снизился на 3 копейки, в продаже — на 4 копейки. 26 октября утром евро торговался в диапазоне 33,43/33,50 грн/евро.