Израиль планирует в ближайшее время ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной

Вчера, 15 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым министром иностранных дел Государства Израиль Габи Ашкенази.

Как сообщает пресс-служба МИДа, министры договорились в дальнейшем развивать торговлю между двумя странами, поддерживать высокий уровень политического диалога и продолжить взаимную поддержку в международных организациях.

На запрос главы МИД Украины, Ашкенази заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать Соглашение о свободной торговле между двумя странами.

Кулеба пригласил израильского коллегу, который никогда раньше не посещал Украину, посетить с визитом Украину, только обстоятельства позволят. Ашкенази принял приглашение.

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В свою очередь, Кулеба принял приглашение израильского коллеги посетить с рабочим визитом Израиль.

По информации МИДа, 4 июня 2020 состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и Израиля.

В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил 1 млрд 116,3 млн долларов США.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль было заключено 21 января 2019.

Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019, ратификация вновь Кнессетом (парламентом) Государства Израиль ожидается в ближайшее время.

По данным экспертов, полноценное функционирование Соглашения о свободной торговле позволит вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

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Напомним, в начале августа 2019 года Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

11 июля Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №0223 "О ратификации соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 230 нардепов.

Ранее Министерстве финансов заявляли, что Украина ожидает в течение следующих трех-пяти лет увеличить торговлю с Израилем на 20%.

Как предполагается, после вступления в силу соглашения о ЗСТ с Израилем отменят пошлины для около 80% украинских товаров и около 70% на израильскую промышленную продукцию.