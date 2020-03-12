Общество 1 час назад

"Юморина" в Одессе в 2020 году отменяется

"Юморина" трансформируется в формат "Комедиады" — фестиваля клоунов и мимов

"Юморина" в Одессе в 2020 году отменяется "Юморина" в Одессе в 2020 году отменяется
Фото: Odessa.online

Власть Одессы приняла решение отменить фестиваль "Юморина" в 2020 году. Об этом сообщил вице-мэр Павел Вугельман, передает culturemeter.

По его словам, было принято решение городской комиссии ТЭБ и ЧС отменить "Юморину", но не полностью. Она трансформируется в формат "Комедиады" — фестиваля клоунов и мимов.

Все концерты будут проходить в театре "Маски" на Ольгиевской, где число зрителей не превышает 200-250 человек. Все остальные крупные мероприятия чиновник рекомендовал организаторам отменить.

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Он отметил, исходя из следующего заседания комиссии ТЭБ и ЧС, которое состоится в ближайшие день-два, будет принято решение о проведении менее массовых мероприятий в рамках празднования "Юморины".

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"Такие концерты, к примеру, как "Комедиада", мы, может и разрешим — где в зале присутствует до 200 человек. Но в любом случае будем исходить из рисков, — цитирует чиновника odessitua.

Ранее киевские власти утвердили план превентивных мер по противодействию эпидемии китайского коронавируса.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

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