Кабмин изменил методику учета премий при расчете средней зарплаты

Кабинет министров внес изменения в механизм расчета средней зарплаты, который теперь будет учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в том числе за месяц. Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании 1 сентября.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предыдущая редакция постановления, утвержденная 9 декабря 2020 года, предусматривала механизм учета премий и других выплат за два месяца или более длительный период.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Однако указывается, что Министерство экономики получило множество обращений от среднего и крупного бизнеса относительно сложности расчета средней зарплаты по такому принципу, а внесенное изменение должно урегулировать эту ситуацию.

Кроме того, новое постановление предусматривает обеспечение перерасчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020 года, согласно предыдущей редакции документа, была начислена средняя зарплата без учета премий и выплат.

Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле составила 14345 грн, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем лишь на 32 грн.

В то же время сумма задолженности по выплате заработной платы украинцам в июле выросла на 10,3%, до 3,96 млрд грн.