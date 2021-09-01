Экономика 50 минут назад

Кабмин изменил методику учета премий при расчете средней зарплаты

Бизнес жаловался, что по утвержденной в декабре 2020 года методике считать зарплату сложно

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров внес изменения в механизм расчета средней зарплаты, который теперь будет учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в том числе за месяц. Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании 1 сентября.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предыдущая редакция постановления, утвержденная 9 декабря 2020 года, предусматривала механизм учета премий и других выплат за два месяца или более длительный период.

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Однако указывается, что Министерство экономики получило множество обращений от среднего и крупного бизнеса относительно сложности расчета средней зарплаты по такому принципу, а внесенное изменение должно урегулировать эту ситуацию.

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Кроме того, новое постановление предусматривает обеспечение перерасчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020 года, согласно предыдущей редакции документа, была начислена средняя зарплата без учета премий и выплат.

Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле составила 14345 грн, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем лишь на 32 грн.

В то же время сумма задолженности по выплате заработной платы украинцам в июле выросла на 10,3%, до 3,96 млрд грн.

Источник фото: Depositphotos

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