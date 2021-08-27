Долги по зарплате в Украине за июль выросли еще на 10%

Сумма задолженности по выплате заработной платы украинцам на 1 августа составила 3961,4 млн грн, увеличившись на 10,3% по сравнению с 1 июля. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Сумма долга на предприятиях, прекративших подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 августа составила 158,3 млн грн.

При этом более половины долга образовано в четырех регионах — Донецкой (19,8%), Днепропетровской (12,3%), Харьковской (11,9%) областях и в Киеве (17,8%).

Наибольший относительный рост долгов за предыдущий месяц показала Луганская область — на 47,1% до 101 млн грн. На 44,7% выросла задолженность и в области с наименьшей ее суммой — Черновицкой, а именно до 4,3 млн грн. Наилучшая ситуация при этом наблюдается в Закарпатье, рассчитавшемся за месяц более чем с третью долгов — их осталось лишь 5,7 млн грн.

75,8% суммы задолженности приходится на промышленность — в численном выражении она увеличилась на 11,7% за месяц, превысив 3 млрд грн. Из этого объема 1,433 млрд грн приходится на машиностроение (в июле это число, однако, сократилось на 3,5%).

Напомним, что единственным месяцем 2021 года, в течение которого задолженность по зарплатам в Украине сократилась, был май. Тогда сокращение составило 6,1% — до 3350,7 млн грн.

Отметим при этом, что уровень средней зарплаты в Украине в июле подрос всего на 32 грн до 14345 грн.