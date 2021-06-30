Экономика 1 час назад

Долги по зарплате в Украине в мае сократились впервые с начала года

Три четверти долгов приходятся на промышленность, а среди них три четверти — на промышленность перерабатывающую

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

На 1 июня сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила 3350,7 млн грн, что на 6,1% меньше, чем на 1 мая. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отметим, что в предыдущие месяцы 2021 года долги по зарплате в Украине все время росли: 2020 год страна завершила с долгом в 2612 млн грн, а на 1 мая он составлял уже 3568 млн. В аналогичный период прошлого года сумма долгов росла заметно медленнее — с 2249 млн грн на начало года до 2453 млн на 1 мая и 2600 млн грн на 1 июня.

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На начало июня этого года основная доля задолженности приходилась на промышленность — 74,8%. Еще 8,2% этой суммы — это долги за профессиональную, научную и техническую деятельность.

В то же время за май долги в промышленности уменьшились на 9,6%, что произошло в основном за счет сокращения долгов в добывающей промышленности сразу на 40,5% — до 461,5 млн грн. Основная сумма долга все же приходится на промышленность перерабатывающую — 1,885 млрд грн, и она за месяц выросла на 1,7%.

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Более половины долга приходится на четыре региона — Донецкую (20,4% всей суммы), Харьковскую (14,7%), Днепропетровскую (12,3%) области и Киев (13,8%).

При этом сумма задолженности в Луганской области в мае сократилась почти вчетверо (до 34,5 млн грн), а в Волынской — почти вдвое (до 28,5 млн грн). В большинстве же регионов долги выросли: наибольший относительный рост зафиксирован в Хмельницкой области — на 36,8% до 22,3 млн грн.

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 июня составила 166,1 млн грн.

Напомним также, что размер средней номинальной зарплаты украинцев в мае уменьшился на 0,3%, а реальной — на 1,6%.

Источник фото: Depositphotos

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