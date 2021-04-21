Почти две трети украинцев старше 40 лет не берут на работу из-за возраста — исследование

Более половины украинцев (64%) старше 40 лет не могли устроиться на работу из-за возраста, при этом соискателям помоложе сообщали, что нанимают только до определенного возраста, только в 16% случаев. Таковы результаты опроса OLX Работа среди 8000 кандидатов всех возрастов.

Социологи добавили, что работникам после 40 лет также отказывали из-за желаемого ними уровня зарплаты или недостаточного уровня образования. Впрочем, младшим соискателям работа не доставалась чаще всего по этим же причинам, а также из-за нерелевантного опыта.

Согласно исследованию, 39% участников старше 40 лет считают свой возраст при трудоустройстве значительным минусом, и только 7% видят в нем преимущество. Противоположная ситуация с респондентами до 40: те в своем большинстве (28%) называют свой возраст плюсом. Хотя 11% все же отметили, что их воспринимают не так серьезно из-за молодости.

Как выяснилось, младшие соискатели находят работу быстрее — 41% людей ищут новое место не более двух недель., но 13% делают это полгода и даже больше. 40+ кандидаты могли устроиться на работу менее чем за 14 дней только в 29% случаев, а вот 20% ищут работу более полугода. Интересно, что обе группы респондентов преимущественно считают поиск работы очень сложным.

84% старших работников труднее найти работу в своем населенном пункте, в то время как среди тех, кому до 40, — этот показатель составил 79%. При этом 30% соискателей после 40 и 27% до 40 лет уверены, что можно найти любое место с достаточным заработком и достаточной квалификацией.

Торговля и продажи, а также транспорт/логистика — сферы, где чаще всего пытаются найти работу люди, независимо от возраста. Однако на третьем месте среди украинцев до 40 — бары и рестораны, а для 40+ лет — производство.

Работники 18-40 лет считают, что по сравнению со старшими коллегами более инициативны, активны и лучше ориентируются в современных технологиях. А вот люди от 40 лет назвали своими преимуществами более ответственный подход к работе, заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве и наличие больших знаний и опыта.

В OLX Работа отмечают, что несмотря на изменения в мире в эпоху новой реальности, проблема возрастной дискриминации продолжает существовать. Но есть и положительная тенденция — за последние годы можно наблюдать наличие предложений для людей всех возрастов, в том числе в сегменте рабочих специальностей.

"Это касается и формата удаленной работы. По данным мартовской аналитики, в течение карантина, работодатели ищут водителей, продавцов, грузчиков. Опрос показал, что рынок предлагает вакансии в тех сферах, где именно и пытаются найти работу соискатели разного возраста", — рассказала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Напомним, ранее на проблему предубеждения украинских работодателей к пожилым соискателям обратили внимание в "Киевстар". Чтобы помочь таким кандидатам возобновить карьеру, наверстать упущенный опыт и получить новые навыки, компания запустила оплачиваемую стажировку Returnship.

Чтобы поучаствовать в проекте, кандидатам нужно было подготовить резюме с рассказом о предыдущем опыте работы и навыках, выбрать сферу, в которой они бы хотели развиваться, заполнить заявку на официальной странице программы. После отклика — пройти конкурсный отбор и собеседование с будущим руководителем.

Если в 2019 году в проекте поучаствовали девять стажеров, семь из которых продолжили работать в компании, в этот раз в компании стажировались уже 15 специалистов в возрасте 35-52 года — трое из них после окончания программы присоединились к коллективу компании. На одно место стажера претендовали более 70 человек.

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