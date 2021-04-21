Общество 30 минут назад

Почти две трети украинцев старше 40 лет не берут на работу из-за возраста — исследование

Соискатели старше 40 лет могли устроиться на работу менее чем за 14 дней только в 29% случаев, а вот 20% ищут работу более полугода

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Более половины украинцев (64%) старше 40 лет не могли устроиться на работу из-за возраста, при этом соискателям помоложе сообщали, что нанимают только до определенного возраста, только в 16% случаев. Таковы результаты опроса OLX Работа среди 8000 кандидатов всех возрастов.

Социологи добавили, что работникам после 40 лет также отказывали из-за желаемого ними уровня зарплаты или недостаточного уровня образования. Впрочем, младшим соискателям работа не доставалась чаще всего по этим же причинам, а также из-за нерелевантного опыта.

Кратко и по делу в Telegram

Согласно исследованию, 39% участников старше 40 лет считают свой возраст при трудоустройстве значительным минусом, и только 7% видят в нем преимущество. Противоположная ситуация с респондентами до 40: те в своем большинстве (28%) называют свой возраст плюсом. Хотя 11% все же отметили, что их воспринимают не так серьезно из-за молодости.

Как выяснилось, младшие соискатели находят работу быстрее — 41% людей ищут новое место не более двух недель., но 13% делают это полгода и даже больше. 40+ кандидаты могли устроиться на работу менее чем за 14 дней только в 29% случаев, а вот 20% ищут работу более полугода. Интересно, что обе группы респондентов преимущественно считают поиск работы очень сложным.

84% старших работников труднее найти работу в своем населенном пункте, в то время как среди тех, кому до 40, — этот показатель составил 79%. При этом 30% соискателей после 40 и 27% до 40 лет уверены, что можно найти любое место с достаточным заработком и достаточной квалификацией.

Торговля и продажи, а также транспорт/логистика — сферы, где чаще всего пытаются найти работу люди, независимо от возраста. Однако на третьем месте среди украинцев до 40 — бары и рестораны, а для 40+ лет — производство.

Работники 18-40 лет считают, что по сравнению со старшими коллегами более инициативны, активны и лучше ориентируются в современных технологиях. А вот люди от 40 лет назвали своими преимуществами более ответственный подход к работе, заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве и наличие больших знаний и опыта.

В OLX Работа отмечают, что несмотря на изменения в мире в эпоху новой реальности, проблема возрастной дискриминации продолжает существовать. Но есть и положительная тенденция — за последние годы можно наблюдать наличие предложений для людей всех возрастов, в том числе в сегменте рабочих специальностей.

"Это касается и формата удаленной работы. По данным мартовской аналитики, в течение карантина, работодатели ищут водителей, продавцов, грузчиков. Опрос показал, что рынок предлагает вакансии в тех сферах, где именно и пытаются найти работу соискатели разного возраста", — рассказала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Напомним, ранее на проблему предубеждения украинских работодателей к пожилым соискателям обратили внимание в "Киевстар". Чтобы помочь таким кандидатам возобновить карьеру, наверстать упущенный опыт и получить новые навыки, компания запустила оплачиваемую стажировку Returnship.

Читайте также:
Зачем "Киевстар" берет на работу сделавших перерыв в карьере и соискателей в возрасте

Чтобы поучаствовать в проекте, кандидатам нужно было подготовить резюме с рассказом о предыдущем опыте работы и навыках, выбрать сферу, в которой они бы хотели развиваться, заполнить заявку на официальной странице программы. После отклика — пройти конкурсный отбор и собеседование с будущим руководителем.

Если в 2019 году в проекте поучаствовали девять стажеров, семь из которых продолжили работать в компании, в этот раз в компании стажировались уже 15 специалистов в возрасте 35-52 года — трое из них после окончания программы присоединились к коллективу компании. На одно место стажера претендовали более 70 человек.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинский бизнес впервые за год улучшил ожидания роста экономики
Украинский бизнес впервые за год улучшил ожидания роста экономики
Аналитики выяснили, зачем украинские геймеры принимают участие в киберспортивных турнирах
Аналитики выяснили, зачем украинские геймеры принимают участие в киберспортивных турнирах
Более 52% украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок — опрос
Более 52% украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок — опрос
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Нам говорили, что будет очень тяжело": как и почему идея создать sportbank сработала

  3. Зеленский: Украина хочет мира, но готова к войне (ВИДЕО)

  4. "Дія.City": получится ли у Украины стать передовым цифровым государством

  5. COVID-19: за сутки количество заболевших в Украине снова перевалило за 12 тысяч

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...