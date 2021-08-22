Кличко пожаловался, что его не пустили встречать Меркель

Киевского городского голову Виталия Кличко не пустили в аэропорту "Борисполь" встретить канцлера Германии Ангелу Меркель.

Об этом столичный мэр сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прибыл в аэропорт "Борисполь", где по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", — заявил мэр.

По словам Кличко, такая ситуация в его практике случилась впервые.

"Но такое в моей практике мэра — впервые. Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно возбудить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!" — написал Кличко.

Ранее глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину 22 августа и должна встретиться с Владимиром Зеленским.

Встреча Зеленского с Меркель станет последней в их нынешнем статусе — уже в сентябре в Германии состоятся парламентские выборы, победитель которых выдвинет кандидатуру нового канцлера. Меркель же намерена уйти из политики по завершении премьерских полномочий.