Коболев рассказал, как в Нафтогазе отбивались от коронавируса

НАК "Нафтогаз Украины" выделил на борьбу с коронавирусом и его последствиями больше 500 млн грн. Необходимые для борьбы с эпидемией материалы закупались в несколько этапов.

Об этом в интервью Лига.Бизнес заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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Он рассказал, что в компании был инцидент, когда три сотрудника неважно себя чувствовали и их, согласно правилам, не пустили работать в офис. Потом, по словам Коболева, оказалось, что они переболели коронавирусом, хотя никого не заразили. В целом же, компания выделила больше 500 млн грн.

"Мы закупали необходимые средства в несколько этапов. Первый этап — это конец февраля, когда в Украине все только начиналось. Тогда мы создали запасы для наших сотрудников — маски, очки и антисептики. Кроме того, компании Группы обеспечили масками, респираторами, перчатками и дезинфекторами города и села, на территориях которых мы производим добычу. Вторая волна — это самолеты, два рейса "Антея", рейс "Мрии" и дополнительный рейс, организованный нашими китайскими партнерами. Мы тогда заказали большую партию: защитные костюмы, рентгены, мониторы пациента, УЗИ и респираторы. Оборудование и средства защиты передали в 121 украинскую больницу согласно списку МОЗ и в ближайшее время их доставят еще в 154 медучреждения", — отметил он.

При этом Коболев добавил, что вместе с просьбами о помощи они получили запрос правоохранителей о необходимости отчитаться — что мы покупали, и по каким ценам. Однако глава "Нафтогаза" говорит, что влияние COVID-19 не было минимальным.

"Во-первых, была введена дистанционная работа. Сейчас многие сотрудники "Нафтогаза" работают из дома. Думаю, что в будущем будет лучше, если часть из них продолжит работать в таком же режиме. Во-вторых, из-за карантина у нас произошла остановка некоторых работ. Например, из-за коронавируса на какое-то время остановился экспорт солнечных батарей из Китая для двух наших строящихся СЭС. Но самое большое влияние коронавирус оказал на глобальную экономику — он обвалил рынок газа. Это наибольший фактор, который на нас повлиял. Если смотреть глобально: мировое потребление энергоресурсов сократилось в объеме, сравнимом с годовым потреблением Индии, третьего по размеру потребителя энергии в мире. Конечно, это сказалось и на мировых энергокомпаниях, и на нас", — подытожил он.

Напомним, что ранее Коболев подчеркнул — заявление руководства российской компании "Газпром" о якобы демонтаже труб перед территорией Украины — это блеф, чтобы продвинуть строительство "Северного потока-2".