Коболев назвал блефом заявления "Газпрома" о демонтаже труб перед Украиной

Заявления руководства российской компании "Газпром" о якобы демонтаже труб перед территорией Украины — это блеф, чтобы продвинуть строительство "Северного потока-2".

Об этом во время онлайн-дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?" сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, подобных сообщений — о прекращении газоснабжения с российской стороны к территории Украины — со стороны "Газпрома" было множество.

"И не только "Газпрома", но и Путина, и политического руководства России. Они об этом говорили много. Я это воспринимаю, в первую очередь, как инструмент продвижения "Северного потока-2". Таким образом россияне пугают европейцев: "Смотрите — если этот газопровод не будет достроен — трубы мы убираем перед территорией Украины, и газа, в принципе, не будет". Это блеф", — заявил Андрей Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что их команда прилагает и будет прилагать большие усилия для того, чтобы "Северный поток-2" и санкции против него остановили этот проект.

"Потому что мы считаем, что он против интересов как Украины, так и Европы. А если это произойдет, то и трубы с российской стороны украинской территории останутся на своем месте. Я думаю, что это очевидно", — сказал Коболев.

Ранее глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что газопроводные трубы, по которым из России в Европу идет газ, начали демонтировать.

Россия таким образом демонстрирует в будущем полный отказ от транзита газа по территории Украины. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем — рассказал Макогон.

Напомним, 31 декабря 2019 года было подписано соглашение о транзите российского газа через Украину.

Помимо объемов и стоимости поставок, контракт закрепляет, что "Газпром" и "Нафтогаз" отзывают все судебные иски друг против друга, а Украина не предъявляет к "Газпрому" требований, на основании решений антимонопольного комитета страны.