Кольцевое солнечное затмение можно будет увидеть в Украине: когда смотреть

Жители Земли 10 июня 2021 года смогут наблюдать необычное астрономическое явление — кольцевое солнечное затмение.

Об этом сообщает Indian Express.

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Указано, что кольцевое солнечное затмение произойдет, когда луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.

В частности, затмение начнется в 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов.

Как отмечается, лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России.

Однако частично "огненное кольцо" смогут увидеть и жители Украины.

Ранее наблюдатели за небом стали свидетелями "кровавого" суперлуния и одновременно лунного затмения.

Эти два астрономических явления довольно редкие — лунное затмение было самым продолжительным с начала 21 века, а великое противостояние Марса происходит каждые 15-17 лет.