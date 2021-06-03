  • Главная
  • Политика и экономика
40 минут назад

Кольцевое солнечное затмение можно будет увидеть в Украине: когда смотреть

"Огненное кольцо" солнечного затмения произойдет, когда луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Жители Земли 10 июня 2021 года смогут наблюдать необычное астрономическое явление — кольцевое солнечное затмение.

Об этом сообщает Indian Express.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что кольцевое солнечное затмение произойдет, когда луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.

В частности, затмение начнется в 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов.

Как отмечается, лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России.

Читайте также:
Ученые говорят: В чем уникальность предстоящего солнечного затмения

Однако частично "огненное кольцо" смогут увидеть и жители Украины.

Ранее наблюдатели за небом стали свидетелями "кровавого" суперлуния и одновременно лунного затмения.

Эти два астрономических явления довольно редкие — лунное затмение было самым продолжительным с начала 21 века, а великое противостояние Марса происходит каждые 15-17 лет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX
КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX
Китай запустил грузовой корабль на орбиту, он пристыковался к новой космической станции
Китай запустил грузовой корабль на орбиту, он пристыковался к новой космической станции
Китайский марсоход сошел с посадочной платформы и начал исследование Марса (ФОТО)
Китайский марсоход сошел с посадочной платформы и начал исследование Марса (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. От партии "Свобода" требуют исключить из своих рядов Игоря Мирошниченко

  2. 106 теплокомуненерго вже забажали стати клієнтами ГК "Нафтогаз Трейдинг"

  3. "Укрзализныця" продлит два поезда с Западной Украины до Чернигова

  4. "Есть развитие": замглавы ОП Тимошенко отметил работу Терехова во главе Харькова

  5. Закрытие "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушает права человека — миссия ООН

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...