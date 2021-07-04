Крушение военного самолета на Филиппинах: число жертв превысило 30 человек

На Филиппинах в результате падения военного самолета погиб, по меньшей мере, 31 человек.

Среди погибших двое гражданских, которые оказались на месте, куда упал самолет, сообщает "10news".

В частности, в результате авиакатастрофы погибли 29 военнослужащих, которые находились на борту самолета С-130.

В то же время еще 50 человек удалось спасти из-под горящих обломков упавшего возле аэропорта Холо самолета.

По информации официальных лиц, некоторые солдаты успели выпрыгнуть из самолета, до того как он разбился. Сейчас известно о 17 пропавших без вести филиппинских солдатах.

Как сообщил региональный военный командующий, сейчас все свидетельствует о том, что пилоты самолета пролетели мимо взлетно-посадочной полосы, в результате чего самолет разбился на окраине аэропорта в провинции Сулу. Об этом, в частности, свидетельствуют слова очевидцев происшествия.

Напомним, утром 4 июля стало известно о том, что на Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого находились более 90 человек.

Сначала военные сообщили о гибели 17 человек, а еще 40 попали в больницу.

Ранее в России потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами на борту. В результате аварии, которая произошла в Кемеровской области, погибли по меньшей мере 9 человек.