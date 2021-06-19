В России разбился самолет с парашютистами: 9 человек погибли

В России потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами на борту.

В результате аварии, которая произошла в Кемеровской области, погибли по меньшей мере 9 человек, сообщает ТАСС.

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Известно, что самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив.

Как сообщили в прокуратуре, экипаж упавшего воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей.

Указано, что легкомоторный самолет типа L-410 совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево.

"На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", — рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

Как уточняется, погибли два члена экипажа и семь парашютистов.

По данным МЧС России, 5 человек после падения самолета находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще 8 — средней степени тяжести, двое — в легком.

По словам Шемоханова, самолет находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день.

"На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается, они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал, и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево, и они были вынуждены искать площадку для посадки, а при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись", — доложил он.

Теперь все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, где произошло ЧП, отменены.

Ранее в северном мексиканском штате Сонора, который граничит с США, разбился легкомоторный самолет Cessna. В результате авиакатастрофы погибли 5 пассажиров и пилот, еще один человек получил ранения.