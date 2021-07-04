На Филиппинах разбился военный самолет с 92 людьми на борту: 17 человек погибли (ВИДЕО)

На Филиппинах утром в воскресенье, 4 июля 2021 года, разбился самолет Военно-воздушных сил страны.

На его борту находились, по меньшей мере, 90 человек, сообщает Reuters.

По словам начальника Вооруженных сил Филиппин, военный самолет С-130, перевозивший военнослужащих, разбился на юге страны из-за отсутствия взлетно-посадочной полосы.

Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan C130 askeri uçak düşmesinin ardından başlayan arama — kurtarma çalışmalarında en az 40 kişi kurtarılırken şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.#Filipinler #Philippines #SonDakika #SONDAKIKA #BreakingNews pic.twitter.com/5v2ErOE9rG — CorrespondentTR (@TrCorrespondent) July 4, 2021

Известно о спасении 40 человек из горящих обломков военного самолета, разбившегося при попытке приземления на острове Джоло.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти как можно больше жизней", — сказал начальник штаба ВС Филиппин Сирилито Собежан.

Известно, что жертвами катастрофы военного самолета на Филиппинах стали, по меньшей мере, 17 человек.

Как уточняется, на борту военного самолета находились 92 человека, рассказал журналистам министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана, в том числе трое пилотов и пятеро членов экипажа.

Указано, что самолет разбился вблизи поселения Патикуле в провинции Сулу, где филиппинская армия ведет бои с исламистскими повстанцами.

По информации неназванного местного командира, на месте катастрофы нашли 17 тел, но это количество, скорее всего, будет расти.

Ранее в России потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами на борту. В результате аварии, которая произошла в Кемеровской области, погибли по меньшей мере 9 человек.

Перед этим в северном мексиканском штате Сонора, который граничит с США, разбился легкомоторный самолет Cessna. В результате авиакатастрофы погибли 5 пассажиров и пилот, еще один человек получил ранения.