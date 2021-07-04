Происшествия 1 час назад

На Филиппинах разбился военный самолет с 92 людьми на борту: 17 человек погибли (ВИДЕО)

Известно о спасении 40 человек

Самолет С-130. Фото: Википедия Самолет С-130. Фото: Википедия
Самолет С-130. Фото: Википедия

На Филиппинах утром в воскресенье, 4 июля 2021 года, разбился самолет Военно-воздушных сил страны.

На его борту находились, по меньшей мере, 90 человек, сообщает Reuters.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По словам начальника Вооруженных сил Филиппин, военный самолет С-130, перевозивший военнослужащих, разбился на юге страны из-за отсутствия взлетно-посадочной полосы.

Известно о спасении 40 человек из горящих обломков военного самолета, разбившегося при попытке приземления на острове Джоло.

"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти как можно больше жизней", — сказал начальник штаба ВС Филиппин Сирилито Собежан.

Известно, что жертвами катастрофы военного самолета на Филиппинах стали, по меньшей мере, 17 человек.

Как уточняется, на борту военного самолета находились 92 человека, рассказал журналистам министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана, в том числе трое пилотов и пятеро членов экипажа.

Читайте также:
В Казахстане разбился пограничный самолет Ан-26: есть жертвы (ВИДЕО)

Указано, что самолет разбился вблизи поселения Патикуле в провинции Сулу, где филиппинская армия ведет бои с исламистскими повстанцами.

По информации неназванного местного командира, на месте катастрофы нашли 17 тел, но это количество, скорее всего, будет расти.

Ранее в России потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами на борту. В результате аварии, которая произошла в Кемеровской области, погибли по меньшей мере 9 человек.

Перед этим в северном мексиканском штате Сонора, который граничит с США, разбился легкомоторный самолет Cessna. В результате авиакатастрофы погибли 5 пассажиров и пилот, еще один человек получил ранения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Канаде и США фиксируется аномальная жара, ее жертвами стали уже сотни людей
В Канаде и США фиксируется аномальная жара, ее жертвами стали уже сотни людей
В Словакии гибридный летающий автомобиль совершил 35-минутный полет (ВИДЕО)
В Словакии гибридный летающий автомобиль совершил 35-минутный полет (ВИДЕО)
Украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез из Кабула три вертолета Puma ВВС Британии (ФОТО)
Украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез из Кабула три вертолета Puma ВВС Британии (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Украина перевыполнила план по поступлениям в общий фонд госбюджета

  2. В Днепре журналисты, которых избила "Муниципальная варта", обратились к Зеленскому

  3. На Уолл-стрит прогнозируют падение биткойна ниже $30 тысяч

  4. Коронавирус: в Украине за сутки менее 400 новых заражений, 10 человек умерли

  5. В Винницкой области за 3,4 млрд грн построят мост через Днестр

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...