Люди Зеленского "крышуют" строительную компанию в судах — СМИ

В Верховном суде приняли решение по делу частной строительной компании "Т.М.М.", которую связывают с окружением президента Владимира Зеленского. Суд постановил отменить решение предыдущей инстанции — третейского суда, который в свою очередь признавал законной продажу имущества компании для возмещения ее задолженности частным банкам. Об этом пишет "РБК-Украина".

В издании напоминают, что "Т.М.М." Николая Толмачева (который ранее входил в список топ-30 самых богатых людей страны) имеет на рынке скандальную репутацию — против менеджмента компании начинали расследования о мошенничестве, в ее офисе проводили обыски. Также на нее жаловались жильцы ее жилищных комплексов — в Киеве часть ЖК арестовали из-за того, что компания присвоила территорию незаконно, помимо этого были жалобы на завышение тарифов и плохое качество услуг.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как рассказывали журналисты "24 канала", компания имеет прикрытие в Киевской горадминистрации — чиновники КГГА Михаил Голица и Вячеслав Непоп якобы помогали ей решать проблемы с правоохранительными органами. Указанный экс-замглавы КГГА Непоп при этом являлся руководителем "Т.М.М." в конце 90-х.

Компания также имеет крупные задолженности перед украинскими банками, которые стали предметом ряда судебных процессов. В частности, о задолженности компании в 1 миллиард гривен сообщили "Укрсоцбанк", ПУМБ и Ощадбанк. Банки обратились в суд о взыскании 400 млн гривен, позже Ощадбанк выиграл у "Т.М.М." процесс относительно ее заявления о существовании якобы мирной договоренности с финучреждением. Также стало известно, что компания дважды срывала договоренности с "Укрсоцбанком" — сначала о реструктуризации кредита, а затем о выкупе задолженности. "Альфа-Банк" (в структуру которого входит "Укрсоцбанк") подал в суд о проведении аукциона на имущество "Т.М.М.", в результате жилых и нежилых помещений внешним покупателям было продано на 100 млн гривен.

В компании решили инициировать расследование против банка и площадки СЕТАМ, обвинив их в незаконных торгах, но прокуратура быстро закрыла дело.

Однако, в 2019 году, после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, ситуация резко поменялась — правоохранители начали расследование по заявлению "Т.Т.М.", а компания одержала крупную победу в суде.

Журналисты связывают этот факт с тем, что финансовым директором компании является Лариса Чивурина — жена Андрея Чивурина, редактора шоу "95 квартала" "Лига смеха", где ранее работал президент Зеленский.

Также "Т.М.М." одержала победу в Верховном суде — коллегия, даже несмотря на обратные вердикты в аналогичных делах, стала на сторону компании и отменила решение предыдущей инстанции.