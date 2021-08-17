Меры пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета Антоненко и Дугарь продлили до 17 октября

Шевченковский районный суд Киева на заседании 17 августа продлил на два месяца — до 17 октября — меры пресечения для двух обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В частности, Андрей Антоненко будет оставаться под домашний арестом, а Яна Дугарь — под личным обязательством. Таким образом, суд удовлетворил во вторник соответствующее ходатайство прокурора.

Напомним, что 30 апреля Шевченковский райсуд смягчил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Он провел в заключении более года и четырех месяцев.

4 августа суд смягчил меру пресечения второй обвиняемой Юлии Кузьменко — с круглосуточного домашнего ареста, под которым она пребывала с августа 2020 года, на ночной (с 23:00 до 6:00).

После этого она возобновила работу в Центре детской кардиологии и кардиохирургии, прерванную вследствие заключения под стражу в декабре 2019 года.

Дугарь же, которую следствие считает сообщницей исполнителей убийства в лице Антоненко и Кузьменко, изначально была отправлена под домашний арест в декабре 2019 года и в СИЗО не была, а в мае 2020 года ее отпустили под личное обязательство с внесением залога в 168 тысяч грн.