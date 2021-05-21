Обвиняемая в убийстве Шеремета Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским

Военная медсестра Яна Дугарь, проходящая обвиняемой по делу об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета, подтвердила правдивость заявления президента Владимира Зеленского о том, что они ведут между собой переписку. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Отвечаю всем сразу! Уважаемые друзья! Мне поступает немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку!

Это действительно так!!! В свое время я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! Переписка между двумя и более людьми — нормальна", — написала Дугарь.

По ее словам, ей важно Зеленскому "донести свою историю", видение и переживания от происходящего с ней, Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко

"Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским! Главный бой за правду — впереди!", — добавила Дугарь.

Впоследствии она также добавила, что многие комментаторы данного факта "нашли сенсацию там, где ее нет".

"Если бы я хотела вашего совета — я бы спросила! Но не у тех диванных комментаторов, которые ни дня не провели в нашей шкуре", — отметила фигурантка дела.

Напомним, что накануне в ходе пресс-конференции по итогам двух лет президентства корреспондентка "5 канала" поинтересовалась у Зеленского, что будет ли отставка министра внутренних дел Арсена Авакова, если будет доказана невиновность обвиняемых ныне в убийстве Шеремета.

"Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и суда, но скажу вам откровенно: я знаю подробно, что происходит. Мне не все равно. Если незаконно были осуждены (арестованы — Delo.ua) эти люди и то, что они пребывали за решеткой, — мне не все равно", — отметил он.

Зеленский отметил, что стопроцентных доказательств их виновности или невиновности пока нет, но заявил при этом, что с одной их них — Дугарь — он общается лично.

"Я не знаю, простит ли она меня, но могу сказать: например, сегодня с утра Яна Дугарь мне... мы переписываемся. То есть, мне не все равно, что с этими людьми", — подчеркнул президент.

После этого Зеленский попросил ассистента принести его телефон и позвал к себе телеведущего канала "Наш" Макса Назарова, проявившего интерес к данной переписке, и показал ему нечто, чем тот остался удовлетворен.

"Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром [Аваковым], может ли он остаться в такой ситуации — нет [не может]. И он это знает. И мы понимаем сложность этого процесса", — добавил глава государства.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева на заседании 30 апреля сменил меру пресечения музыканту Андрею Антоненко, подозреваемому в убийстве Шеремета, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

По версии следствия, именно Антоненко являлся организатором убийства Шеремета. В СИЗО он был отправлен еще в декабре 2019 года, когда руководство МВД заявило о раскрытии преступления и назвало вероятных виновных. На той пресс-конференции присутствовал и Зеленский.

Всего в убийстве официально подозреваются трое лиц: кроме Антоненко, это детский кардиохирург и военный медик Юлия Кузьменко (ныне находится под домашним арестом с августа прошлого года), а также якобы помогавшая им Дугарь (находится на свободе под личным обязательством). Никто из них свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.