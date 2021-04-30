Дело Шеремета: Суд отпустил подозреваемого Антоненко под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева на заседании 30 апреля сменил меру пресечения музыканту Андрею Антоненко, подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Антоненко обязали сдать загранпаспорт и другие документы, необходимые для выезда за границу. Также ему придется носить электронный браслет.

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В то же время защита подозреваемого просила суд отпустить его под личное обязательство. Таким образом, ходатайство было удовлетворено лишь частично.

В свою очередь, как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, двое нардепов, в том числе от "Слуги народа", на заседании ходатайствовали о взятии Антоненко на поруки.

"На поруки подавали депутаты — Михаил Бондарь ("Европейская солидарность") и (внимание!) Игорь Герасименко от "Слуги народа"! Депутаты от ЕС уже неоднократно подавали соответствующие ходатайства, а вот "слуга" появился тут впервые — и сразу результат... Но что же получается, Зеленский сказал — и человека посадили и продержали полтора года в камере. Потом дело развалилось, и Зеленский передумал — и человека отпускают?" — задался вопросом он.

На заседании 30 апреля суд также продолжил исследование доказательств по делу. Следующее заседание назначено на 18 мая.

Отметим, что 31 марта Киевский апелляционный суд подтвердил решение Шевченковского суда от 23 марта об очередном продлении ареста для Антоненко: он должен был оставаться в СИЗО до 21 мая.

Напомним, белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве утром 20 июля 2016 года.

По версии следствия, именно Антоненко являлся организатором убийства Шеремета. В СИЗО он был отправлен еще в декабре 2019 года, когда руководство МВД заявило о раскрытии преступления и назвало вероятных виновных. Таким образом, Антоненко пробыл в заключении более года и четырех месяцев.

Всего в убийстве официально подозреваются трое лиц: кроме Антоненко, это детский кардиохирург и военный медик Юлия Кузьменко (ныне находится под домашним арестом с августа прошлого года), а также якобы помогавшая им военная медсестра Яна Дугарь (находится свободе под личным обязательством). Никто из них свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Напомним также, что Кузьменко, несмотря на домашний арест, баллотировалась от "Евросолидарности" на выборах депутата Рады в округе №50 на Донбассе и заняла третье место.