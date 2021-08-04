Политика 50 минут назад

Обвиняемой в убийстве Шеремета Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест

Кузьменко находилась под домашним арестом с августа прошлого года, до этого она с декабря 2019 года содержалась под стражей

С Кузьменко сняли браслет. Фото: Facebook/Тарас Безпалий С Кузьменко сняли браслет. Фото: Facebook/Тарас Безпалий
С Кузьменко сняли браслет. Фото: Facebook/Тарас Безпалий

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Юлии Кузьменко, обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест с 23:00 до 6:00.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Кузьменко Тарас Безпалый. Суд разрешил снять с его подзащитной электронный браслет контроля, что и было сделано.

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Кузьменко находилась под домашним арестом с августа прошлого года, до этого она с декабря 2019 года содержалась под стражей.

Отметим, что 30 апреля Шевченковский райсуд Киева изменил с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест меру пресечения музыканту Андрею Антоненко — другому обвиняемому в убийстве Шеремета, пробывшему в заключении в СИЗО более года и четырех месяцев.

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Напомним, белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве утром 20 июля 2016 года. По версии следствия, именно Антоненко являлся организатором убийства Шеремета

Всего в убийстве официально обвиняются трое лиц: кроме Антоненко и Кузьменко это также якобы помогавшая им военная медсестра Яна Дугарь (сейчас она находится на свободе под личные обязательства). Обвинительный акт в отношении них в сентябре 2020 года направили в суд. Никто из них свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Напомним также, что Кузьменко, несмотря на домашний арест, в марте 2021 года баллотировалась от "Евросолидарности" на выборах депутата Рады в округе №50 на Донбассе и заняла третье место.

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