Минэкономики: закупка Киевом белорусских автобусов противоречит национальным интересам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства категорически не поддерживает решение о закупке Киевской городской государственной администрацией в лизинг 200 автобусов производства белорусского Минского автозавода без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции", — заявили в министерстве.

Учитывая, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решения о закупках, Минэкономики уже прорабатывает вопрос законодательного урегулирования невозможности повторения такой ситуации.

Отмечается, что к наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка.

"Минэкономики твердо стоит на позиции, что все закупки должны осуществляться исключительно с соблюдением принципов открытости и добросовестной конкуренции среди участников. В условиях пандемии и экономической нестабильности, когда весь мир придерживается принципов здорового протекционизма, такие ситуации недопустимы", — считают в профильном ведомстве.

Министерство заверяет, что будет и далее отстаивать поддержку национальных производителей и честной конкуренции, в том числе и в сфере закупок транспорта.

Напомним, накануне КГГА сообщила о поступлении для коммунального предприятия "Киевпастранс" 50 новых автобусов МАЗ. Остальные 150 в рамках данной закупки должны поступить уже до конца текущего года.

Поставку Киеву белорусских автобусов по тем же причинам, что и Минэкономики, раскритиковал глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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Еще в мае, до возникновения политического подтекста закупок у Беларуси из-за возникшего массового протестного движения против лидера страны Александра Лукашенко, намерение Киева получить 200 МАЗов критиковал, в частности бывший тогда депутатом Рады от "Слуги народа", а ныне министр культуры Александр Ткаченко.

Также идею такой закупки раскритиковал и экономист Павел Вернивский, в частности потому что она демонстрирует "импотенцию" украинских властей в вопросе локализации производства в стране.

Кроме того, бывший нардеп от "Свободы" (ныне покинувший эту политсилу) Юрий Левченко тогда заявлял, что использование схемы лизинга для покупки МАЗов дало возможность киевскому мэру Виталию Кличко искусственно завысить стоимость автобусов и попытаться скрыть детали сделки.