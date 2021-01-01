Общество 40 минут назад

На украинском курорте остановился подъемник с туристами: 70 человек повисли в воздухе

Гостей Славского ждал неприятный новогодний сюрприз

На украинском курорте остановился подъемник с туристами: 70 человек повисли в воздухе На украинском курорте остановился подъемник с туристами: 70 человек повисли в воздухе

Из-за выхода из строя трансформаторной подстанции в поселке Славское бывшего Сколевского района Львовской области 1 января остановился кресельный подъемник. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 13:35. В 14:20 сотрудники ГСЧС начали работы по снятию туристов с канатной дороги. Сообщается и что сотрудники объекта принимают меры по подключению электрогенератора.

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Всего на подъемнике в момент отключения находилось около 70 человек. Температура воздуха составляет +1°C. По состоянию на 15:00 спасено 29 человек, из которых пятеро детей.

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От ГСЧС привлечено 16 человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно направлено 11 человек и две единицы техники 2-го специального центра быстрого реагирования в Дрогобыче.

Напомним, что для удобного сообщения Славского с Киевом на новогодние праздники "Укрзализныця" запустила до 17 января прямой поезд "Интерсити", который ранее ходил в Пшемысль (Польша), но был отменен из-за пандемии Covid-19.

Отметим также, что в декабре в соседнем Стрыйском районе произошло ДТП, в котором пострадало десять человек.

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